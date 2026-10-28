Hombre intentaba entrar a una propiedad en Curridabat, pero murió atrapado entre las rejas

Un hombre murió luego de quedar prensado entre las rejas de un muro cuando, aparentemente, intentaba ingresar a una propiedad ubicada en Pinares de Curridabat.

El caso se registró este miércoles, cuando el sujeto habría tratado de pasar entre las rejas que se encuentran en la entrada del terreno. Por el momento, se desconocen las circunstancias exactas en las que ocurrió el hecho.

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En 3 puntos Un hombre murió luego de quedar prensado entre las rejas de un muro cuando, aparentemente, intentaba ingresar a una propiedad ubicada en Pinares de Curridabat. El caso se registró este miércoles, cuando el sujeto habría tratado de pasar entre las rejas que se encuentran en la entrada del terreno. El OIJ mantiene la investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente en esta propiedad de Pinares de Curridabat.

Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentaron en el sitio para realizar el levantamiento del cuerpo y recopilar información relacionada con lo sucedido.

Posteriormente, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se determinará la causa del fallecimiento mediante los análisis correspondientes.

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Hasta el momento, las autoridades no han confirmado la identidad del hombre ni su edad.

El OIJ mantiene la investigación para esclarecer cómo ocurrió el incidente en esta propiedad de Pinares de Curridabat.