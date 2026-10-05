Jueza toma decisión de última hora sobre juicio por mala praxis entre Maricruz Leiva y doctora

El juicio que enfrenta a **Maricruz Leiva y la doctora Jennifer Fallas** todavía no comienza formalmente, mientras dentro de los Tribunales de Goicoechea se desarrollan gestiones que fueron declaradas confidenciales por la presidenta del tribunal\.

**La Teja**, medio que se encontraba en los tribunales dando seguimiento al caso, informó que los abogados de ambas partes explicaron a la prensa, a las afueras de la sala, por qué el proceso aún no avanza hacia el debate público\.

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**Mauricio Brenes**, defensor de Maricruz Leiva, señaló que la jueza ordenó mantener bajo confidencialidad lo que ocurre actualmente dentro de la audiencia, por lo que quienes participan en ella no pueden brindar detalles\.

> “La jueza ha decretado la confidencialidad de lo que se está actuando en este momento. Por tanto, ni yo ni nadie puede dar declaraciones, sino que ahí acontece”, explicó Brenes.

En 3 puntos El juicio que enfrenta a **Maricruz Leiva y la doctora Jennifer Fallas** todavía no comienza formalmente. **La Teja**, medio que se encontraba en los tribunales dando seguimiento al caso, informó que los abogados de ambas partes explicaron a la prensa, a las afueras de la sala, por qué el proceso aún no avanza hacia el debate público\. Por ahora, queda pendiente conocer qué decisión tomará el tribunal y cuándo podrá comenzar formalmente el juicio\.

El abogado pidió tranquilidad ante la espera y aseguró que el proceso continúa dentro del tribunal, aunque no pueden explicar cuáles son las gestiones que se están realizando\.

Uno de los puntos que generó expectativa a las afueras de los Tribunales de Goicoechea fue la posibilidad de que las partes estén explorando una eventual conciliación\.

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Sin embargo, esa posibilidad **no fue confirmada** por los abogados\.

Brenes fue consultado directamente sobre si ese era el escenario que se estaba manejando y respondió:

Por su parte, **Francisco Dall’Anese Ruiz**, defensor de la doctora Jennifer Fallas, tampoco confirmó que exista una conciliación en proceso\.

El abogado sí explicó que dentro del tribunal se estaban abordando diferentes asuntos, aunque reiteró que la orden de confidencialidad impide revelar qué se está discutiendo\.

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> “La jueza impuso la confidencialidad de la audiencia en este momento, entonces legalmente no podemos mencionar lo que está pasando”, manifestó Dall’Anese Ruiz.

### El proceso todavía no entra al debate

Mientras ambas partes permanecen a la espera de que se defina el rumbo de la audiencia, el juicio todavía no ha iniciado formalmente\.

La disposición de confidencialidad mantiene bajo reserva las gestiones que se desarrollan dentro de la sala, por lo que los abogados únicamente pudieron explicar a los medios que existen asuntos en discusión y que deben respetar la orden judicial\.

El proceso se remonta a **2018** y llevó este lunes a Maricruz Leiva y Jennifer Fallas hasta los Tribunales de Goicoechea\.

Por ahora, queda pendiente conocer qué decisión tomará el tribunal y cuándo podrá comenzar formalmente el juicio\.