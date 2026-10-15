Juez que autorizó extradición de Celso Gamboa y “Pecho de Rata” recibió amenazas de muerte contra él y su familia

El juez penal William Serrano Baby reveló las amenazas de muerte que recibió contra él y su familia mientras tenía a cargo el trámite de extradición del exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa y de un hombre conocido con el alias de “Pecho de Rata”.

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El funcionario relató su experiencia en un documental producido por el Ministerio Público sobre las primeras extradiciones de costarricenses, en el que explicó que las amenazas provenían de otros países y se realizaban mediante redes sociales y otros medios.

Según Serrano, los mensajes no eran advertencias indirectas, sino amenazas explícitas contra los funcionarios que participaban en el expediente.

En 3 puntos El juez penal William Serrano Baby reveló las amenazas de muerte que recibió contra él y su familia mientras tenía a cargo el trámite de extradición del exministro de Seguridad Pública Celso Gamboa y de un hombre conocido con el alias de… El funcionario relató su experiencia en un documental producido por el Ministerio Público sobre las primeras extradiciones de costarricenses. Las amenazas denunciadas por el juez se produjeron durante un proceso que involucró medidas de protección, intentos de apartarlo del expediente y decisiones judiciales sobre el traslado de los requeridos a Estados Unidos.

“No eran amenazas veladas, eran directas hacia los funcionarios que llevábamos el caso. Amenazas de muerte”, afirmó el juez.

La situación lo llevó a solicitar protección para resguardar su integridad física y la de sus familiares mientras avanzaba el procedimiento judicial.

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Debido a las amenazas, Serrano permaneció bajo resguardo de la Unidad de Protección de Víctimas y Testigos (UPROV), del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

La medida buscaba proteger al juez durante la tramitación de un expediente de alto impacto, relacionado con solicitudes de extradición promovidas por las autoridades estadounidenses.

El funcionario continuó a cargo del procedimiento pese a las intimidaciones que, según su testimonio, recibieron quienes participaban en el caso.

Autorizó extradición solicitada por la DEA

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Serrano autorizó en primera instancia la solicitud presentada por la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA) para que Celso Gamboa y López, conocido como “Pecho de Rata”, fueran juzgados en Texas por hechos vinculados con el narcotráfico internacional.

Durante el trámite también se presentaron gestiones legales para apartar al juez del expediente. Sin embargo, el Tribunal Penal de San José rechazó esa solicitud y lo mantuvo a cargo del caso.

El procedimiento se desarrolló en medio de las amenazas que el funcionario describió en el documental del Ministerio Público.

Amenazas no alteraron sus decisiones, asegura

Pese a las intimidaciones contra él y su familia, Serrano aseguró que estas no influyeron en sus resoluciones y que el proceso se tramitó conforme a los procedimientos jurídicos correspondientes.

Su testimonio expone las presiones que enfrentó mientras atendía una solicitud de extradición relacionada con presuntos vínculos con el narcotráfico internacional.

Las amenazas denunciadas por el juez se produjeron durante un proceso que involucró medidas de protección, intentos de apartarlo del expediente y decisiones judiciales sobre el traslado de los requeridos a Estados Unidos.