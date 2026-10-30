Joselyn Chacón es absuelta en millonaria demanda que enfrentaba contra Francisco Nicolás

El Tribunal Penal de San José absolvió a la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, en el proceso judicial por difamación que presentó en su contra el exdiputado Francisco Nicolás.

La decisión se produjo luego de que los jueces escucharan la declaración de un último testigo y las conclusiones de las partes involucradas en el proceso.

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El Tribunal acogió los argumentos de la defensa de Chacón, cuyos abogados solicitaron la absolutoria al considerar que las declaraciones de la exjerarca formaban parte de su libertad de crítica dentro del debate político y no constituían un ataque al honor del exlegislador.

Con el fallo, los jueces rechazaron la petición de Nicolás, quien solicitó que se impusiera a la exministra una sanción de 40 días de multa y el pago de ₡8 millones por concepto de acción civil resarcitoria.

En 3 puntos El Tribunal Penal de San José absolvió a la exministra de Salud, Joselyn Chacón Madrigal, en el proceso judicial por difamación que presentó en su contra el exdiputado Francisco Nicolás. La decisión se produjo luego de que los jueces escucharan la declaración de un último testigo y las conclusiones de las partes involucradas en el proceso. La resolución pone fin a esta etapa del proceso judicial con una sentencia absolutoria a favor de la exministra de Salud.

El exdiputado sostenía que las declaraciones de Chacón habían afectado su imagen.

¿Por qué Francisco Nicolás presentó una querella contra Joselyn Chacón?

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El proceso judicial comenzó en febrero de 2023, luego de una publicación del medio El Mundo CR en la que Chacón vinculó a Nicolás con un supuesto interés para que el Ministerio de Salud adquiriera un terreno privado destinado al CEN-CINAI de Esparza.

Ante esos señalamientos, el exdiputado defendió su actuación y argumentó que su intención era trasladar las instalaciones a una propiedad de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

Como parte del proceso, Nicolás también presentó como testigo al propietario del terreno privado, con el propósito de negar que existiera un vínculo de amistad entre ambos.

Defensa argumentó libertad de crítica política

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Durante el juicio, la defensa de Chacón sostuvo que las manifestaciones atribuidas a la exministra debían analizarse en el contexto del debate político y del ejercicio de la libertad de crítica.

Los abogados argumentaron que las declaraciones no configuraban un delito contra el honor, por lo que solicitaron que su representada fuera absuelta.

Finalmente, el Tribunal determinó que los hechos expuestos en el proceso no configuraron un delito penal contra el honor, por lo que rechazó las pretensiones planteadas por el exdiputado.

La resolución pone fin a esta etapa del proceso judicial con una sentencia absolutoria a favor de la exministra de Salud.