¡Celulares en el pantalón y electrónicos entre el jabón! Caen intentos de meter artículos prohibidos a cárceles

Dos celulares ocultos en la pretina de un pantalón y dispositivos electrónicos camuflados entre artículos de aseo quedaron al descubierto durante controles de seguridad en dos centros penitenciarios del país.

Uno de los casos ocurrió en el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, donde un hombre de apellidos Aguilar Román se presentó para entregar una encomienda dirigida a una persona privada de libertad.

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En 3 puntos Dos celulares ocultos en la pretina de un pantalón y dispositivos electrónicos camuflados entre artículos de aseo quedaron al descubierto durante controles de seguridad en dos centros penitenciarios del país. Uno de los casos ocurrió en el CAI Carlos Luis Fallas, en Pococí, donde un hombre de apellidos Aguilar Román se presentó para entregar una encomienda dirigida a una persona privada de libertad. Según la información institucional, los controles incluyen revisiones del personal penitenciario, herramientas tecnológicas y apoyo de la Unidad Canina para detectar celulares, dispositivos electrónicos, drogas y otros objetos prohibidos.

Durante la revisión, los oficiales penitenciarios encontraron dos teléfonos celulares escondidos en la pretina de su pantalón. Además, en un bolso tipo canguro que llevaba ubicaron una base para auriculares y un audífono blanco.

Otros dos intentos se registraron en el Centro Penal Jorge de Bravo, donde los oficiales detectaron dispositivos electrónicos ocultos entre productos que serían entregados a privados de libertad.

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En el primer caso, una persona de apellidos Rodríguez Castro llevaba un dispositivo de manos libres escondido entre artículos de aseo. Minutos después, otra persona de apellidos Sánchez Rojas intentó ingresar un dispositivo similar dentro de una encomienda.

Las tres personas fueron remitidas a la Fiscalía correspondiente para el trámite judicial respectivo.

Estos casos forman parte de las 390 remisiones a la Fiscalía que realizó la Policía Penitenciaria entre el 8 de mayo y el 29 de octubre, por presuntos intentos de introducir artículos o sustancias ilícitas a las cárceles.

Según la información institucional, los controles incluyen revisiones del personal penitenciario, herramientas tecnológicas y apoyo de la Unidad Canina para detectar celulares, dispositivos electrónicos, drogas y otros objetos prohibidos.