Jafet Soto lanza un mensaje contundente: “Nadie gana un campeonato hoy, se gana en las finales”

Jafet Soto dejó una frase que resume su visión competitiva durante la conferencia de prensa de este martes: “Nadie gana un campeonato hoy, se gana en las finales”.

El entrenador florense busca cambiar el rumbo de un Herediano que necesita sumar puntos para recuperar terreno en el campeonato nacional. Su mensaje apunta a mantener la perspectiva sobre los objetivos del equipo, sin perder de vista la urgencia de mejorar los resultados en el presente.

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En 3 puntos Jafet Soto dejó una frase que resume su visión competitiva durante la conferencia de prensa de este martes: “Nadie gana un campeonato hoy, se gana en las finales”. El entrenador florense busca cambiar el rumbo de un Herediano que necesita sumar puntos para recuperar terreno en el campeonato nacional. Con un mensaje centrado en las finales y la importancia de competir, Jafet Soto intenta mantener la mirada de Herediano en sus objetivos.

Soto asumió nuevamente la dirección técnica del conjunto rojiamarillo tras la salida de Paulo César Wanchope, en un momento en el que el club necesita una reacción deportiva. Su regreso al banquillo también abrió interrogantes sobre cuánto tiempo permanecerá al frente del equipo.

El estratega, además, dejó abierta la posibilidad de continuar como entrenador: “No veo problemas de seguir”, manifestó, aunque aclaró que todavía no puede confirmar cuánto tiempo estará en el cargo.

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Ahora, Herediano tendrá una prueba exigente frente a Alajuelense, un partido que podría marcar un punto de inflexión en su intento por recuperar posiciones en la tabla.

Con un mensaje centrado en las finales y la importancia de competir, Jafet Soto intenta mantener la mirada de Herediano en sus objetivos. Sin embargo, el equipo deberá trasladar esas palabras al terreno de juego y comenzar a respaldarlas con resultados.