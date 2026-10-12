Interpol detiene en el aeropuerto Juan Santamaría a mujer con orden de arresto

Una mujer de 37 años, de apellido Sáenz, fue detenida la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría, luego de que las autoridades detectaran que tenía una orden de captura activa por el presunto delito de hurto simple.

La captura fue ejecutada a las 8:15 a. m. por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José, Costa Rica, quienes recibieron la alerta sobre el ingreso de la mujer al territorio nacional.

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De acuerdo con la información policial, Sáenz se encontraba ingresando al país en un vuelo procedente de Guatemala cuando fue ubicada por los oficiales.

En 3 puntos Una mujer de 37 años, de apellido Sáenz, fue detenida la mañana de este lunes en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría. La captura fue ejecutada a las 8:15 a. m. por agentes de la Oficina Central Nacional de Interpol San José, Costa Rica, quienes recibieron la alerta sobre el ingreso de la mujer al territorio nacional. El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán continuar con las diligencias respectivas.

La orden de captura había sido girada por el Tribunal Penal del Primer Circuito Judicial de San José, instancia que requiere a la mujer para que responda ante la autoridad judicial por el caso relacionado con el delito de hurto simple.

Quedará a disposición de las autoridades judiciales

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Tras confirmar que la orden de captura se encontraba activa, los agentes procedieron con la detención de la mujer dentro de la terminal aérea.

La intervención se produjo luego de que las autoridades fueran alertadas sobre su ingreso a Costa Rica, lo que permitió coordinar las acciones para ubicarla y ejecutar la orden judicial pendiente.

Una vez detenida, Sáenz quedó a la espera de ser presentada ante el despacho judicial que la requiere, donde se realizarán los procedimientos correspondientes.

Por el momento, la información oficial no detalla las circunstancias específicas del supuesto hurto ni el momento en que se habría cometido el hecho.

El caso queda ahora en manos de las autoridades judiciales, que deberán continuar con las diligencias respectivas.