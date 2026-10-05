Internamiento psiquiátrico de hombre detenido por atacar veterinaria con un martillo venció: Esto resolvió un juez sobre su situación

Un hombre de apellido Sosa permanecerá dos meses más en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) mientras avanza la investigación en su contra por la presunta agresión a una veterinaria en Cartago.

La medida cautelar que pesaba sobre Sosa venció este domingo 4 de octubre. Ante esa situación, la Fiscalía solicitó al Juzgado Penal de Cartago que ampliara el plazo.

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En 3 puntos Un hombre de apellido Sosa permanecerá dos meses más en el Centro de Atención para Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la Ley (Capemcol) mientras avanza la investigación en su contra por la presunta agresión a una veterinaria… La medida cautelar que pesaba sobre Sosa venció este domingo 4 de octubre. Mientras tanto, la investigación judicial continúa y Sosa permanecerá dos meses más bajo la medida cautelar en Capemcol, a la espera de que los especialistas puedan emitir el dictamen psiquiátrico requerido dentro del proceso.

Según explicó el Ministerio Público, la extensión fue solicitada porque el hombre “persiste descompensado de su patología”, por lo que los especialistas todavía no han emitido el dictamen psiquiátrico que permitirá determinar su condición.

Sosa es investigado por el delito de tentativa de homicidio, luego de que el pasado 2 de setiembre presuntamente atacara con un martillo a una veterinaria de apellido Brenes dentro de un centro veterinario ubicado en Guadalupe, Cartago.

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De acuerdo con la información del caso, la agresión ocurrió en la recepción del establecimiento veterinario, donde Brenes fue golpeada con el martillo.

Tras ser detenido, Sosa fue enviado a un servicio de psiquiatría para que fuera valorado por especialistas. En ese proceso surgió la posibilidad de que padeciera un trastorno mental, razón por la cual permanece internado en Capemcol mientras se realizan las valoraciones correspondientes.

La Fiscalía indicó que el dictamen psiquiátrico todavía no está listo debido a la condición actual del investigado.

La joven veterinaria sufrió lesiones en la cabeza como consecuencia de la agresión y tuvo que ser trasladada al Hospital Max Peralta.

Mientras tanto, la investigación judicial continúa y Sosa permanecerá dos meses más bajo la medida cautelar en Capemcol, a la espera de que los especialistas puedan emitir el dictamen psiquiátrico requerido dentro del proceso.