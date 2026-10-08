¡Inquietante hallazgo! Esto encontraron dentro de la casa allanada por el OIJ a Los Maruja en Cartago

Un nuevo detalle llamó la atención durante los allanamientos realizados este jueves 8 de octubre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago contra presuntos integrantes de la organización criminal Los Maruja.

Dentro de la vivienda ubicada en pleno centro de San Rafael de Oreamuno, donde fue capturado Dylan Bonilla Aragón, los investigadores encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte, una figura cuya veneración también se ha extendido entre integrantes de organizaciones vinculadas con el narcotráfico.

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El hallazgo se produjo en medio de un operativo desarrollado por la Policía Judicial para detener a varios sospechosos de participar en el brutal secuestro y tortura de un menor de edad ocurrido en mayo anterior.

La propiedad, ubicada a escasos 20 metros de la clínica del Seguro Social de San Rafael, fue intervenida por oficiales de la unidad táctica del OIJ, quienes tuvieron que romper un portón para ingresar al inmueble y ejecutar la captura.

En 3 puntos Un nuevo detalle llamó la atención durante los allanamientos realizados este jueves 8 de octubre por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cartago contra presuntos integrantes de la organización criminal Los Maruja. Dentro de la vivienda ubicada en pleno centro de San Rafael de Oreamuno, donde fue capturado Dylan Bonilla Aragón, los investigadores encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte. La reiteración de estos hallazgos ha despertado el interés de especialistas que estudian las estructuras criminales y sus mecanismos de identidad, protección y cohesión interna.

Sin embargo, además de la detención, la presencia del altar abrió una nueva ventana hacia las creencias y símbolos que han comenzado a aparecer con mayor frecuencia en propiedades relacionadas con investigaciones por crimen organizado en Costa Rica.

La Santa Muerte y su relación con los cárteles mexicanos

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La Santa Muerte es una figura de devoción popular originaria de México, representada generalmente mediante un esqueleto vestido con una túnica y que sostiene objetos como una guadaña o un globo terráqueo.

Aunque su veneración no es exclusiva de personas vinculadas con actividades ilícitas, algunos integrantes de organizaciones criminales mexicanas han adoptado su imagen como símbolo de protección frente a enemigos, autoridades y situaciones de peligro.

Esta práctica también ha sido documentada en Costa Rica, donde las autoridades policiales han encontrado altares y objetos relacionados con la Santa Muerte durante diferentes allanamientos contra estructuras dedicadas al tráfico de drogas.

Para los investigadores, estos elementos pueden aportar información sobre las creencias y dinámicas internas de determinados grupos criminales.

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Sin embargo, la presencia de un altar no constituye por sí sola prueba de participación en actividades delictivas.

No es la primera vez que Los Maruja aparecen vinculados con estos altares

El hallazgo de este jueves tampoco constituye un caso aislado dentro de las investigaciones contra Los Maruja.

En junio anterior, durante otro operativo del OIJ de Cartago en Orosi, los agentes encontraron un altar dedicado a la Santa Muerte dentro de una vivienda investigada por su presunta relación con la distribución de drogas.

Además, en abril se había localizado un altar dedicado a Jesús Malverde, otra figura de devoción popular mexicana asociada en determinados contextos con el narcotráfico, durante una intervención contra esta organización.

Estos antecedentes muestran cómo ciertos símbolos y prácticas religiosas presentes en sectores del crimen organizado mexicano también han sido identificados en escenarios investigados por las autoridades costarricenses.

La reiteración de estos hallazgos ha despertado el interés de especialistas que estudian las estructuras criminales y sus mecanismos de identidad, protección y cohesión interna.