Influencer, sus tres hijos y su pareja aparecen muertos: un adolescente sobrevivió y reveló lo que ocurrió

Una tragedia familiar que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres niños, mantiene conmocionado al municipio de Montemorelos, en Nuevo León, México. La principal sospechosa de los crímenes es una reconocida influencer que también apareció sin vida.

Se trata de Cindy Tamez, de 33 años, quien fue encontrada muerta junto a su hijo menor, de dos años, dentro de una camioneta. En la vivienda familiar, ubicada a pocas cuadras, las autoridades localizaron los cuerpos de su pareja sentimental y sus otros dos hijos.

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Los hechos ocurrieron el pasado 30 de septiembre y, según la Fiscalía de Nuevo León, las cinco víctimas presentaban heridas de arma de fuego.

La investigación apunta a que la creadora de contenido habría asesinado a su pareja, Leodegario Moya Garza, y a sus dos hijos mayores dentro de la casa. Posteriormente, habría salido con el menor en un vehículo, donde presuntamente le disparó antes de quitarse la vida.

En 3 puntos Una tragedia familiar que dejó cinco personas muertas, entre ellas tres niños, mantiene conmocionado al municipio de Montemorelos, en Nuevo León, México. Se trata de Cindy Tamez, de 33 años, quien fue encontrada muerta junto a su hijo menor, de dos años, dentro de una camioneta. La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para determinar qué ocurrió aquella noche y esclarecer las circunstancias que desencadenaron la muerte de los cinco integrantes de la familia.

Las autoridades investigan una fuerte discusión que habría ocurrido después de una reunión familiar y con amigos, durante la cual se consumieron bebidas alcohólicas.

De acuerdo con el fiscal Javier Flores Saldívar, el hombre aparentemente se encontraba dormido cuando recibió el disparo.

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Los investigadores establecieron que los otros dos niños fueron encontrados detrás de un sillón en la sala, por lo que se analiza la posibilidad de que intentaran esconderse al escuchar las detonaciones.

Sin embargo, el motivo exacto del ataque todavía no ha sido esclarecido.

Un adolescente presenció parte del ataque y sobrevivió

Uno de los detalles más impactantes del caso es el testimonio de un adolescente de 14 años que se encontraba en la vivienda cuando ocurrió la tragedia.

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El joven logró sobrevivir y posteriormente relató a los investigadores parte de lo sucedido.

Según la información divulgada por la Fiscalía, el adolescente observó a la mujer durante el ataque y llegó a preguntarle por qué había actuado de esa manera.

De acuerdo con el fiscal, Tamez manifestó que estaba enojada, aunque todavía se desconoce qué provocó su reacción.

El testimonio se convirtió en una pieza importante para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las circunstancias que rodearon las muertes.

La inquietante publicación que hizo antes de morir

Otro elemento que llamó la atención de las autoridades y los seguidores de la influencer fue un video que publicó en sus redes sociales horas antes del hallazgo.

En la grabación, realizada desde un vehículo, compartió un mensaje que posteriormente generó numerosas reacciones.

“No todos conocen mi lado oscuro. Quemaría mi propia casa solo para ver la de mi vecino arder, aunque eso me perjudique a mí también”, decía la publicación.

Aunque el mensaje ha provocado especulaciones, no existe una conclusión oficial que permita relacionarlo directamente con los homicidios.

Cindy Tamez contaba con decenas de miles de seguidores en redes sociales, donde acostumbraba compartir fotografías y videos relacionados con automóviles, celebraciones, viajes y un estilo de vida marcado por los lujos.

La Fiscalía mantiene abiertas las diligencias para determinar qué ocurrió aquella noche y esclarecer las circunstancias que desencadenaron la muerte de los cinco integrantes de la familia.