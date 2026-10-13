¡Horror en Matina! Menor de 16 años escapó baleado de una casa, corrió 150 metros y cayó muerto en una plaza

Una violenta incursión de sujetos fuertemente armados terminó con la vida de un adolescente de apenas 16 años, quien, pese a resultar herido de bala, logró escapar de una vivienda y correr aproximadamente 150 metros antes de desplomarse y morir en una plaza de deportes.

El brutal homicidio ocurrió pasada la 1:00 de la madrugada de este martes 13 de octubre, en el sector de Goli de Matina, Limón.

Publicidad

Según el informe preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el menor había ingresado a una vivienda por la parte trasera cuando, aparentemente, varios sujetos llegaron hasta el inmueble y forzaron la puerta principal para ingresar.

En 3 puntos Una violenta incursión de sujetos fuertemente armados terminó con la vida de un adolescente de apenas 16 años, quien, pese a resultar herido de bala. El brutal homicidio ocurrió pasada la 1:00 de la madrugada de este martes 13 de octubre, en el sector de Goli de Matina, Limón. Los investigadores trabajan para establecer quiénes participaron en el ataque, por qué irrumpieron violentamente en la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que provocaron este nuevo hecho de sangre en la provincia de Limón.

Una vez dentro, los atacantes comenzaron a disparar en múltiples ocasiones, alcanzando al adolescente con proyectiles de arma de fuego en la espalda y la clavícula.

A pesar de las heridas, el muchacho consiguió escapar por la parte posterior de la casa y emprendió una desesperada carrera para ponerse a salvo.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Sin embargo, tras recorrer aproximadamente 150 metros, llegó hasta una plaza de deportes cercana, donde finalmente cayó al suelo y falleció.

Uno de los aspectos que más llama la atención de los investigadores es el tipo de armamento que aparentemente se utilizó durante el ataque.

Durante la inspección de la escena, los agentes judiciales recolectaron indicios balísticos que, según el reporte preliminar, corresponden a armas tipo AK-47 y AR-15, fusiles de alto poder de fuego.

Agentes del OIJ de Batán se presentaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo y recolectar las evidencias que permitan reconstruir lo sucedido durante la madrugada.

Publicidad

El cadáver del adolescente fue remitido a la Morgue Judicial, donde se le practicará la respectiva autopsia.

De momento, las autoridades no han determinado el móvil del homicidio ni han informado sobre personas detenidas.

Los investigadores trabajan para establecer quiénes participaron en el ataque, por qué irrumpieron violentamente en la vivienda y cuáles fueron las circunstancias que provocaron este nuevo hecho de sangre en la provincia de Limón.