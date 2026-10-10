¡Horror en Cartago! OIJ detiene a padres de niño de 3 años que lucha por su vida con graves quemaduras y signos de maltrato

Un estremecedor caso de presunto maltrato infantil mantiene a un niño de apenas tres años luchando por su vida en el Hospital Nacional de Niños, mientras sus propios padres fueron detenidos como sospechosos de las graves agresiones que habría sufrido el menor.

De acuerdo con información obtenida por AM Prensa a través de fuentes judiciales, el pequeño presenta quemaduras de gravedad en distintas partes de su cuerpo, así como otras lesiones compatibles con posibles agresiones físicas.

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Su condición de salud es grave y permanece internado en una unidad de cuidados intensivos.

El caso trascendió el pasado miércoles 7 de octubre y desde entonces el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla una investigación para determinar qué ocurrió y quiénes son los responsables de las lesiones.

En 3 puntos Un estremecedor caso de presunto maltrato infantil mantiene a un niño de apenas tres años luchando por su vida en el Hospital Nacional de Niños. De acuerdo con información obtenida por AM Prensa a través de fuentes judiciales, el pequeño presenta quemaduras de gravedad en distintas partes de su cuerpo, así como otras lesiones compatibles con posibles agresiones físicas. Entretanto, la prioridad sigue siendo la vida del pequeño, quien, con apenas tres años, enfrenta una dura batalla por sobrevivir.

Las contradicciones que terminaron con la captura

Como parte de las primeras diligencias, los investigadores entrevistaron al padre del menor, identificado como Marlon Álvarez Jiménez.

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Sin embargo, según las fuentes consultadas por AM Prensa, su versión presentó una serie de inconsistencias que despertaron las sospechas de las autoridades.

Posteriormente, los agentes judiciales entrevistaron a la madre del pequeño, Wendy Gutiérrez Acosta, quien también habría incurrido en contradicciones importantes al explicar lo sucedido.

Estas inconsistencias, junto con otros elementos de la investigación, motivaron la detención de ambos progenitores.

Este sábado 10 de octubre, los sospechosos están siendo presentados ante el Ministerio Público para la apertura de la respectiva causa penal y la valoración de su situación jurídica.

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Sospechan que el sufrimiento del niño no comenzó recientemente

Uno de los aspectos más inquietantes del caso es que las presuntas agresiones no necesariamente habrían ocurrido en un único episodio.

Según información preliminar conocida por AM Prensa, existe la sospecha de que el pequeño habría sido víctima de maltratos reiterados desde tiempo atrás.

Esta posibilidad forma parte de los hechos que deberán esclarecer las autoridades mediante las valoraciones médicas, los informes forenses y las demás diligencias judiciales.

Por ahora, no se ha determinado públicamente cómo se produjeron las quemaduras ni durante cuánto tiempo el menor habría estado expuesto a las presuntas agresiones.

Mientras sus padres enfrentan la investigación penal, el niño continúa hospitalizado en condición crítica.

El caso genera especial preocupación por la corta edad de la víctima y la gravedad de las lesiones que presenta.

Será el Ministerio Público el encargado de determinar los delitos que eventualmente podrían atribuirse a los detenidos, quienes mantienen su condición de sospechosos mientras se desarrolla el proceso judicial.

Entretanto, la prioridad sigue siendo la vida del pequeño, quien, con apenas tres años, enfrenta una dura batalla por sobrevivir.