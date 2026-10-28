Costa Rica enamora a las estrellas! Usher presume sus lujosas vacaciones en Guanacaste

El reconocido cantante estadounidense, ganador de ocho premios Grammy, compartió imágenes de su paso por el país, donde disfrutó de playas paradisíacas, canopy, golf y exclusivos paisajes del Pacífico costarricense.

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¡Costa Rica sigue conquistando corazones internacionales! Esta vez fue el turno de Usher, uno de los artistas más reconocidos de la música R&B, quien sorprendió a sus millones de seguidores al compartir fotografías y videos de unas espectaculares vacaciones en Guanacaste.

El intérprete de éxitos como Yeah!, Burn y My Boo eligió la península de Papagayo para disfrutar de unos días de descanso, aventura y contacto con la naturaleza.

En 3 puntos El reconocido cantante estadounidense, ganador de ocho premios Grammy, compartió imágenes de su paso por el país, donde disfrutó de playas paradisíacas, canopy, golf y exclusivos paisajes del Pacífico costarricense. ¡Costa Rica sigue conquistando corazones internacionales! Con sus publicaciones, Usher volvió a demostrar que Costa Rica tiene mucho que ofrecer, incluso a quienes están acostumbrados a recorrer los destinos más exclusivos del mundo.

Las publicaciones del cantante no pasaron desapercibidas, pues mostraron algunos de los paisajes más atractivos del Pacífico costarricense, acompañados de actividades que combinan lujo, entretenimiento y adrenalina.

Según informó CR Hoy, con datos confirmados por la Dirección General de Migración y Extranjería, Usher permaneció en Costa Rica del 20 al 24 de octubre de 2026.

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Aunque su visita ya había concluido, las imágenes compartidas recientemente por el artista volvieron a poner a Guanacaste en el centro de la atención de sus seguidores internacionales.

«Aquí se vive a otro ritmo»: el mensaje de Usher sobre Costa Rica

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el mensaje con el que el artista acompañó parte del contenido de su viaje.

«Aquí se vive a otro ritmo», escribió Usher en sus redes sociales, una frase que reflejó el ambiente de tranquilidad y desconexión que disfrutó durante su estadía.

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De acuerdo con La Teja, que publicó detalles del viaje el 27 de octubre, el cantante mostró diferentes momentos de sus vacaciones, desde recorridos por la naturaleza hasta actividades recreativas frente al océano.

En los videos se le observa practicando canopy, bailando en la playa, jugando golf y disfrutando de las piscinas y los espacios al aire libre del complejo turístico donde se hospedó.

También compartió imágenes de atardeceres frente al Pacífico, rodeado de los paisajes tropicales que caracterizan a Guanacaste.

¿Dónde se hospedó Usher durante su visita?

El cantante eligió una de las zonas turísticas más exclusivas de Costa Rica: la península de Papagayo, reconocida por sus hoteles de lujo, playas y experiencias de naturaleza.

Según informó El Observador, Usher se hospedó en Nekajui, a Ritz-Carlton Reserve, un establecimiento de alta gama inaugurado en febrero de 2025.

El complejo se caracteriza por su arquitectura integrada al entorno natural, sus vistas al océano Pacífico y una oferta de hospedaje orientada a experiencias personalizadas.

Además, durante 2026 recibió la distinción de tres Llaves Michelin, el máximo reconocimiento que la prestigiosa guía otorga a establecimientos hoteleros.

La elección del artista vuelve a destacar el atractivo de Costa Rica como destino para celebridades internacionales que buscan privacidad, naturaleza y servicios turísticos exclusivos.

Aventura, naturaleza y descanso en Guanacaste

Lejos de limitarse a descansar frente al mar, Usher aprovechó su visita para disfrutar de diferentes actividades.

Entre las experiencias que compartió destacan los recorridos de canopy entre los árboles y las sesiones de golf en campos rodeados de vegetación y vistas panorámicas.

El artista también disfrutó del océano y de los atardeceres característicos del Pacífico Norte.

Estas imágenes permitieron mostrar una faceta más relajada del cantante, conocido internacionalmente por sus espectáculos de gran producción, coreografías y presentaciones musicales.

Su visita ocurrió pocos días después de celebrar su cumpleaños número 48, el pasado 14 de octubre, aunque no se ha confirmado que el viaje estuviera relacionado con esa celebración.

No es la primera vez que Usher visita Costa Rica

Aunque las fotografías despertaron sorpresa entre algunos seguidores, esta no es la primera ocasión en que la estrella estadounidense elige Costa Rica como destino turístico.

De acuerdo con información recopilada por El Observador, el artista también visitó el país a finales de 2012 y recibió aquí el Año Nuevo de 2013.

En aquella oportunidad estuvo acompañado de familiares y amigos, y su presencia llamó la atención durante una celebración en Escazú.

Más de una década después, Usher volvió a disfrutar de territorio costarricense, esta vez mostrando parte de su experiencia en Guanacaste mediante sus redes sociales.

Una estrella internacional que pone sus ojos en Costa Rica

Usher Raymond IV cuenta con más de tres décadas de trayectoria musical y es considerado una de las figuras más influyentes del R&B contemporáneo.

A lo largo de su carrera ha obtenido ocho premios Grammy y ha protagonizado importantes espectáculos internacionales, incluido el show de medio tiempo del Super Bowl de 2024.

Su álbum Confessions, publicado en 2004, se convirtió en uno de los trabajos más representativos de su carrera y consolidó su presencia en la industria musical.

Ahora, sus vacaciones en Costa Rica permiten mostrar una faceta distinta del artista: lejos de los escenarios y las grandes producciones, disfrutando de la tranquilidad, la naturaleza y las experiencias turísticas del país.

Con sus publicaciones, Usher volvió a demostrar que Costa Rica tiene mucho que ofrecer, incluso a quienes están acostumbrados a recorrer los destinos más exclusivos del mundo.