¡Sorpresa mundial! Jay-Z será la estrella del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 2027

Después de años detrás de la producción de uno de los espectáculos musicales más importantes del planeta, el reconocido rapero estadounidense finalmente tomará el escenario como protagonista. La presentación está programada para el 14 de febrero de 2027.

¡El misterio terminó! El reconocido rapero y empresario estadounidense Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, uno de los eventos deportivos y musicales más esperados del mundo.

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La noticia fue confirmada la noche del lunes 26 de octubre por la NFL, Apple Music y Roc Nation, poniendo fin a las especulaciones sobre quién tendría la responsabilidad de entretener a millones de espectadores durante la próxima edición del campeonato de fútbol americano.

La presentación se realizará el domingo 14 de febrero de 2027 en el SoFi Stadium de Inglewood, California, un escenario que el artista conoce muy bien y al que regresará para protagonizar uno de los momentos más importantes de su trayectoria.

En 3 puntos Después de años detrás de la producción de uno de los espectáculos musicales más importantes del planeta, el reconocido rapero estadounidense finalmente tomará el escenario como protagonista. ¡El misterio terminó! El reconocido rapero y empresario estadounidense Jay-Z será el encargado de protagonizar el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LXI, uno de los eventos deportivos y musicales más esperados del mundo. La cuenta regresiva ya comenzó y, aunque todavía faltan varios meses para el evento, una cosa está confirmada: Jay-Z pasará de dirigir el espectáculo detrás de cámaras a convertirse en su gran protagonista.

De producir el espectáculo a convertirse en su protagonista

Lo que hace especialmente significativo este anuncio es que Jay-Z no es un desconocido detrás de las cámaras del Super Bowl.

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Desde 2019, su empresa Roc Nation mantiene una alianza con la NFL para asesorar y producir las presentaciones musicales del evento.

Gracias a esa colaboración, el espectáculo de medio tiempo ha contado con artistas de talla mundial como Shakira, Jennifer Lopez, Rihanna, Kendrick Lamar y The Weeknd.

Sin embargo, durante todos estos años, Jay-Z había permanecido detrás de la organización.

Ahora, después de siete años de colaboración, el artista finalmente será quien tome el micrófono frente a millones de espectadores.

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De acuerdo con Associated Press, el comisionado de la NFL, Roger Goodell, reveló que desde el inicio de su alianza con Roc Nation tenía un deseo especial: que el propio Jay-Z aceptara presentarse algún día en el escenario del Super Bowl.

Ese momento finalmente llegará en febrero.

Jay-Z celebra tres décadas de trayectoria musical

El anuncio coincide con un momento muy especial en la carrera del rapero, quien durante 2026 ha celebrado los 30 años de su álbum debut, Reasonable Doubt, publicado en 1996.

El artista, cuyo nombre real es Shawn Carter, destacó el significado de esta nueva oportunidad mediante un comunicado difundido por los organizadores.

«Desde Reasonable Doubt hasta llegar al escenario del medio tiempo del Super Bowl, ha sido todo un viaje», expresó.

El músico también recordó que su trayectoria representa tres décadas de trabajo, música e influencia cultural.

A sus 56 años, Jay-Z es considerado una de las figuras más influyentes del hip-hop, con una carrera que trasciende la industria musical.

Entre sus reconocimientos destacan 25 premios Grammy, su ingreso al Salón de la Fama de los Compositores y su incorporación al Salón de la Fama del Rock & Roll.

Su repertorio incluye éxitos como Empire State of Mind, 99 Problems, Hard Knock Life (Ghetto Anthem) y canciones que marcaron diferentes etapas del rap estadounidense.

¿Beyoncé podría acompañarlo en el escenario?

Como era de esperarse, el anuncio también despertó curiosidad sobre los posibles artistas invitados.

Uno de los nombres que inmediatamente surgió entre los seguidores fue el de Beyoncé, esposa de Jay-Z y una de las estrellas más importantes de la música internacional.

Ambos han compartido grandes éxitos como Crazy in Love, Drunk in Love y '03 Bonnie & Clyde.

También se especula sobre la posibilidad de que Alicia Keys participe en una interpretación de Empire State of Mind, una de las colaboraciones más reconocidas del rapero.

Otros nombres mencionados entre las expectativas del público son Rihanna y Blue Ivy Carter, hija de Jay-Z y Beyoncé.

Sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la participación de ningún artista invitado.

Por ahora, el único protagonista anunciado es Jay-Z, mientras que los detalles de la producción y el repertorio permanecen bajo reserva.

¿Cuándo será el Super Bowl 2027 y dónde se podrá ver?

El Super Bowl LXI se celebrará el domingo 14 de febrero de 2027, coincidiendo con el Día de San Valentín.

El evento tendrá lugar en el SoFi Stadium, ubicado en Inglewood, California, y reunirá a los equipos que consigan avanzar hasta la final de la temporada de la NFL.

La transmisión en Estados Unidos estará a cargo de ESPN y ABC, con opciones digitales mediante Disney+ y NFL+.

También habrá cobertura en español a través de ESPN Deportes y Univision, según anunció la organización.

Los detalles específicos de transmisión para Costa Rica dependerán de la programación y disponibilidad de los operadores correspondientes.

Un espectáculo que promete hacer historia

La presentación de Jay-Z marcará un momento particular en la historia del Super Bowl: por primera vez, el artista que durante años ayudó a construir el espectáculo desde la producción será su figura principal.

La organización confirmó que Roc Nation continuará como productora ejecutiva del show, mientras que Hamish Hamilton estará a cargo de la dirección.

El anuncio llega después de una serie de espectáculos que han convertido el medio tiempo del Super Bowl en una plataforma de enorme alcance para la música internacional.

Con tres décadas de éxitos, una trayectoria reconocida y numerosas colaboraciones, Jay-Z cuenta con un amplio repertorio para preparar una presentación que combine nostalgia, hip-hop y grandes momentos musicales.

La cuenta regresiva ya comenzó y, aunque todavía faltan varios meses para el evento, una cosa está confirmada: Jay-Z pasará de dirigir el espectáculo detrás de cámaras a convertirse en su gran protagonista.