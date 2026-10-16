Hiperkalemia: la condición silenciosa que puede poner en riesgo el corazón y que ahora cuenta con una nueva alternativa de tratamiento

Una alteración que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo representa un riesgo importante para la salud de miles de personas, especialmente aquellas que padecen enfermedades renales, cardíacas o diabetes. Se trata de la hiperkalemia, una condición caracterizada por niveles elevados de potasio en la sangre que, en sus formas más graves, puede provocar alteraciones en el funcionamiento eléctrico del corazón e incluso arritmias potencialmente mortales.

Frente a este desafío, los pacientes cuentan con una nueva alternativa terapéutica: el ciclosilicato de sodio y circonio, un tratamiento que permite controlar los niveles elevados de potasio y que busca facilitar la continuidad de medicamentos esenciales para tratar enfermedades crónicas.

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De acuerdo con estimaciones incluidas en el comunicado de AstraZeneca, entre el 2% y el 3% de la población adulta mundial presenta hiperkalemia. Sin embargo, su frecuencia aumenta considerablemente entre personas con enfermedad renal crónica avanzada, insuficiencia cardíaca, diabetes y pacientes que reciben hemodiálisis.

El médico internista y nefrólogo colombiano Jorge Rico Fontalvo, especialista en gerencia de salud y Seguridad Social, explicó que uno de los principales riesgos de esta condición está relacionado con sus efectos sobre el sistema cardiovascular.

En 3 puntos Una alteración que puede pasar desapercibida durante mucho tiempo representa un riesgo importante para la salud de miles de personas, especialmente aquellas que padecen enfermedades renales, cardíacas o diabetes. Frente a este desafío, los pacientes cuentan con una nueva alternativa terapéutica: el ciclosilicato de sodio y circonio. La llegada de nuevas alternativas terapéuticas como el ciclosilicato de sodio y circonio representa una opción adicional para el manejo de la hiperkalemia.

“La hiperkalemia es una condición clínica que se caracteriza porque hay aumento en los niveles de potasio en la sangre. […] Cuando la hiperkalemia es severa, es decir, valores mayores de 6,5, puede ocasionar problemas importantes, sobre todo en el sistema eléctrico del corazón, que es la principal preocupación. Puede ocasionar arritmias, inclusive algunas de estas arritmias pueden ser malignas y ocasionar desenlaces adversos fatales en los pacientes”, advirtió el especialista.

Un desafío para quienes viven con enfermedades crónicas

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Uno de los aspectos más complejos de la hiperkalemia es que puede aparecer como consecuencia de algunos tratamientos utilizados para controlar enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca y la enfermedad renal.

Según explicó Rico, algunos medicamentos que ofrecen beneficios importantes para mejorar el pronóstico de estas enfermedades pueden tener como efecto secundario el aumento de los niveles de potasio en la sangre.

Esta situación representa un desafío para los profesionales de la salud, ya que controlar la hiperkalemia también puede ser necesario para evitar que los pacientes tengan que reducir o suspender tratamientos fundamentales para sus enfermedades de base.

“Hoy en día el paradigma ha cambiado. Muchos de los tratamientos que hay para mejorar el pronóstico de enfermedades como la diabetes, la hipertensión arterial, la falla renal y la falla cardíaca, algunos de estos medicamentos que son muy buenos para estas enfermedades pueden tener como efecto secundario la hiperkalemia. Entonces, hoy en día ya tenemos tratamientos que nos sirven para controlar la hiperkalemia, no solo en el episodio agudo, sino en la fase de mantenimiento”, explicó.

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En este contexto, el ciclosilicato de sodio y circonio se incorpora como una alternativa para el manejo de los niveles elevados de potasio, tanto en el control inicial como en el mantenimiento a largo plazo.

A diferencia de otras alternativas utilizadas tradicionalmente, el ciclosilicato de sodio y circonio actúa directamente en el intestino. Su función consiste en captar el potasio presente en el sistema digestivo para favorecer su eliminación a través de las heces.

Rico explicó que una de sus características es su mecanismo de acción específico, que permite actuar sobre el potasio sin afectar otros minerales importantes para el organismo, como el calcio y el magnesio.

“Es un quelante nuevo, una terapia innovadora que tiene varias cosas que la hacen ser una terapia innovadora. Es un quelante que nada más actúa a nivel intestinal, porque su administración es vía oral. Es muy específico para capturar el potasio, como un imán que está en el intestino. No se absorbe, sino que actúa a nivel del intestino y lo que hace es capturar el potasio. […] Entonces, esta es una de las ventajas que tiene, que posee unos efectos iniciales bioquímicos que hacen que el potasio disminuya rápidamente en la sangre desde la primera hora”, detalló.

Los estudios clínicos incluidos en la información presentada por AstraZeneca reportaron que el tratamiento puede reducir los niveles de potasio desde la primera hora de administración. Según estos resultados, el 84% de los pacientes alcanzó niveles normales durante las primeras 24 horas y el 98% a las 48 horas. Además, entre el 83% y el 88% logró mantener los niveles de potasio dentro de los rangos normales durante el tratamiento a largo plazo.

El especialista también destacó que la eficacia debe ir acompañada de un adecuado perfil de seguridad para que los pacientes puedan beneficiarse de esta alternativa durante el seguimiento de sus enfermedades.

“Es un medicamento eficaz, que controla los niveles de potasio en la sangre. No solamente los controla y la respuesta es muy buena, sino que hace que al paciente no se le vuelvan a subir los niveles de potasio. Es decir, un medicamento que ofrece un beneficio en el mantenimiento y es un medicamento seguro”, señaló Rico.

Una condición silenciosa que requiere vigilancia

Uno de los principales retos de la hiperkalemia es que puede desarrollarse sin presentar síntomas evidentes, por lo que muchas personas desconocen que tienen niveles elevados de potasio hasta que se detecta la alteración en un análisis de sangre o aparecen complicaciones.

Esta situación hace que el monitoreo médico sea especialmente importante para las personas con enfermedades renales, cardíacas y metabólicas, así como para quienes utilizan medicamentos que pueden elevar el potasio.

El nefrólogo insistió en que los pacientes deben involucrarse activamente en el seguimiento de su salud y prestar atención a los resultados de sus exámenes de laboratorio.

“Hay que monitorizar más el potasio. Dentro de los estudios que deben tener ellos en sus consultas está la monitorización de potasio, que es un examen fácil y accesible. Que estén pendientes de los niveles de potasio cuando son mayores de 5,5 y que sea un motivo para que los evalúen y les definan esa conducta de manera rápida”, recomendó.

Asimismo, subrayó la importancia de que cada persona conozca su enfermedad y participe en el control de los factores que pueden representar un riesgo para su salud.

“Hay que hacer autogestión del riesgo. El paciente debe conocer su enfermedad y estar al tanto de los exámenes que le pidan”, agregó.

La llegada de nuevas alternativas terapéuticas como el ciclosilicato de sodio y circonio representa una opción adicional para el manejo de la hiperkalemia, particularmente en poblaciones que necesitan mantener tratamientos para enfermedades crónicas. El objetivo es contribuir al control del potasio y evitar que esta alteración se convierta en un obstáculo para el abordaje integral de su salud.