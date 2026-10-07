Hijo de Don Stockwell comparte este mensaje tras captura de su padre por caso de lavado

Michael Stockwell, hijo del productor de espectáculos Don Stockwell, comparte este miércoles 7 de octubre un mensaje sobre las mentiras y la necesidad de dejar de defender constantemente el nombre propio. La publicación aparece después de la detención de su padre por parte del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El joven, de 20 años, publica una imagen con una reflexión en inglés que plantea que la madurez implica permitir que el tiempo aclare las cosas, sin responder continuamente a lo que otros creen o dicen.

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En 3 puntos Michael Stockwell, hijo del productor de espectáculos Don Stockwell, comparte este miércoles 7 de octubre un mensaje sobre las mentiras y la necesidad de dejar de defender constantemente el nombre propio. El joven, de 20 años, publica una imagen con una reflexión en inglés que plantea que la madurez implica permitir que el tiempo aclare las cosas, sin responder continuamente a lo que otros creen o dicen. La investigación continúa y su detención no constituye una declaración de culpabilidad.

«Al final, el tiempo lo dirá», señala una parte del texto compartido.

Aunque la publicación coincide con la captura del empresario, el mensaje no menciona directamente a Don Stockwell, al OIJ ni a la investigación. Tampoco contiene una explicación de los hechos que las autoridades investigan.

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Michael es hijo del productor y de la actriz venezolana Carolina Tejera. Además de su vínculo familiar, participa en el negocio de los espectáculos: en sus redes sociales se presenta como consultor y jefe de Expansión Internacional de la productora de su padre.

Don Stockwell es detenido este miércoles en su residencia en Santa Ana, durante un operativo coordinado por el OIJ y la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos.

La intervención forma parte del caso Éxodo, que comprende 22 allanamientos. El empresario figura como sospechoso de presunta legitimación de capitales, delito conocido como lavado de dinero.

La investigación continúa y su detención no constituye una declaración de culpabilidad.