¡Hasta las últimas consecuencias! Villalta pide investigar al extraditable que apareció en actividad del PPSO

El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno y el partido Pueblo Soberano (PPSO) por la presencia de Juan Carlos Tam Cheong, también identificado como Zhang Guobin, en actividades oficiales y de campaña de la agrupación.

Tam Cheong es un ciudadano chino-costarricense requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con presunto narcotráfico y legitimación de capitales.

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Para Villalta, su aparición en actividades del oficialismo requiere explicaciones y, sobre todo, una investigación que permita determinar cómo llegó a participar en esos espacios y si existió algún tipo de vínculo con el financiamiento de la campaña.

“El gobierno de la república y el Partido Pueblo Soberano nos deben explicaciones a todos los costarricenses”, manifestó Villalta.

En 3 puntos El jefe de fracción del Frente Amplio (FA), José María Villalta, lanzó fuertes cuestionamientos contra el Gobierno y el partido Pueblo Soberano (PPSO) por la presencia de Juan Carlos Tam Cheong, también identificado como Zhang Guobin. Tam Cheong es un ciudadano chino-costarricense requerido por la justicia de Estados Unidos por cargos relacionados con presunto narcotráfico y legitimación de capitales. “Necesitamos que investiguen, no dejen de investigar.

El diputado hizo especial énfasis en las imágenes que muestran a Tam Cheong en el Hotel Aurola, durante la celebración del triunfo electoral del PPSO, así como en una fotografía junto a la entonces figura oficialista Pilar Cisneros.

“¿Por qué uno de los principales acusados de lavado de dinero del narcotráfico en nuestro país estaba en sus actos oficiales? Es cierto que una foto se puede tomar con cualquier persona. ¿Por qué estaba en los actos de celebración de campaña del partido Pueblo Soberano?”, cuestionó.

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El líder frenteamplista también criticó el trabajo de los organismos de seguridad y puso como ejemplo la presencia de Tam Cheong en actividades del oficialismo.

“Nos preguntamos por qué la DISS se dedica a perseguir estudiantes con banderas, pero no sabe que uno de los principales lavadores de dinero del narco está en los actos oficiales a unos metros de la señora presidenta”, afirmó.

Villalta también mencionó a Freddy González y cuestionó que, mientras se persigue a opositores, un hombre requerido por la justicia estadounidense apareciera en actividades relacionadas con el partido de Gobierno.

“¿Por qué es que Freddy González se dedica a perseguir a los opositores que van al traspaso de poderes, pero no sabe que uno de los principales lavadores del narco está metido hasta la cocina en sus actos oficiales?”, dijo.

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Uno de los puntos que genera mayor preocupación para el Frente Amplio es determinar si Tam Cheong tuvo alguna participación en el financiamiento de la campaña electoral del PPSO.

Diputados de oposición han planteado que se investigue si existió una eventual inyección de dinero mediante la supuesta compra de bonos o donaciones en especie.

Villalta pidió que tanto el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como la Fiscalía profundicen en esas posibles conexiones.

“Y le pedimos, le pedimos al OIJ y a la fiscalía que investiguen este caso hasta las últimas consecuencias, que no se dejen intimidar”, manifestó.

El diputado también relacionó sus cuestionamientos con las investigaciones sobre lavado de dinero y financiamiento de campañas políticas.

“Ya sabemos por qué han estado tratando de frenar todas las investigaciones de lavado de dinero, por qué han estado recortando el presupuesto del OIJ, por qué no quieren que sigan investigando”, aseguró.

Ante la polémica, la presidenta Laura Fernández rechazó categóricamente conocer a Tam Cheong o saber qué hacía durante la celebración electoral del partido.

La mandataria sostuvo que, si se trata de un delincuente, debe afrontar la justicia.

Por su parte, Pilar Cisneros y la presidenta del PPSO, Mayuli Ortega, también negaron tener algún vínculo o relación estrecha con el ciudadano requerido por Estados Unidos.

Pese a esas explicaciones, Villalta insistió en que las autoridades deben aclarar cómo Tam Cheong terminó presente en actividades del oficialismo y si existió alguna relación con el financiamiento de la campaña.

“Necesitamos que investiguen, no dejen de investigar. Investiguen el lavado de dinero y el financiamiento de las campañas políticas porque el pueblo de Costa Rica no se merece la ambigüedad y las contradicciones en las que está cayendo el gobierno y la fracción oficialista”, concluyó.