¡Golpe al negocio de los cigarrillos en las cárceles! Policía Penitenciaria decomisa casi 50 mil unidades

La Policía Penitenciaria decomisó 47.530 cigarrillos de tabaco en cárceles del complejo de Occidente durante un periodo de 20 días, como parte de una serie de controles impulsados por el Ministerio de Justicia y Paz para frenar la circulación irregular de este producto.

Los operativos comenzaron el pasado 18 de setiembre por instrucción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, e incluyeron la localización de cigarrillos sueltos y cajetillas que mantenían personas privadas de libertad dentro de los ámbitos penitenciarios.

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Entre los decomisos más importantes reportados por las autoridades figuran los siguientes:

* CAI Terrazas, Terraza D: 15.020 cigarrillos.

En 3 puntos La Policía Penitenciaria decomisó 47.530 cigarrillos de tabaco en cárceles del complejo de Occidente durante un periodo de 20 días. Los operativos comenzaron el pasado 18 de setiembre por instrucción del ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas. Meta descripción: La Policía Penitenciaria decomisó 47.530 cigarrillos en cárceles de Occidente en 20 días y encontró cajetillas escondidas en un teléfono público y cigarros artesanales.

* CAI Jorge Arturo Montero Castro: 11.550 cigarrillos.

* CAI Terrazas, Terraza C: 5.740 cigarrillos.

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* Centro Nacional de Atención Específica: 2.785 cigarrillos.

Según el Ministerio, la medida busca reforzar el orden y la disciplina en los centros penales, así como evitar la comercialización ilegal de cigarrillos entre los privados de libertad.

Una cajetilla puede costar hasta ¢15.000 dentro de prisión

Uno de los motivos detrás de los controles es el valor que alcanzan los cigarrillos dentro de las cárceles.

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De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, una cajetilla puede costar entre ¢10.000 y ¢15.000, mientras que un solo cigarrillo puede venderse por ¢1.000.

La institución señala que esta dinámica puede generar extorsiones, disturbios y riñas entre las personas privadas de libertad.

Por esa razón, el Viceministerio de Justicia emitió la circular DVJ-01-09-2026, que establece nuevas reglas para el ingreso, la tenencia y el consumo de tabaco en los centros penitenciarios.

Estas son las nuevas reglas para tener cigarrillos en prisión

Las nuevas disposiciones establecen que los cigarrillos solo podrán ingresar mediante encomiendas autorizadas. Cada privado de libertad que tenga permiso podrá recibir un máximo de 40 cigarrillos por mes calendario.

Además, las visitas no podrán ingresar cigarrillos y tampoco estará permitido acumularlos de un mes a otro.

La normativa también prohíbe venderlos, intercambiarlos, regalarlos o transferirlos a otras personas privadas de libertad.

Otra de las restricciones es la tenencia individual de fósforos y encendedores. En su lugar, los centros penitenciarios dispondrán de encendedores de uso común en puntos controlados y bajo supervisión institucional.

El consumo únicamente podrá realizarse en espacios abiertos expresamente autorizados.

En los ámbitos de Alta Contención, en cambio, se mantiene la prohibición de ingreso, consumo y tenencia de cigarrillos, conforme a la normativa vigente.

Esconden cajetillas en un teléfono público

Pese a los controles, las autoridades han encontrado distintas formas de ocultar o fabricar cigarrillos dentro de las instalaciones penitenciarias.

El miércoles 7 de octubre, oficiales localizaron varias cajetillas escondidas dentro de un teléfono público ubicado en uno de los ámbitos del CAI Terrazas.

Durante las inspecciones en ese mismo centro también encontraron cigarrillos artesanales elaborados por privados de libertad con picadura obtenida de bolsas de té.

Estos hallazgos se suman a los decomisos realizados durante las últimas semanas y forman parte de las labores de vigilancia para detectar productos que circulan de manera irregular.

El Ministerio de Justicia y Paz también trabaja en una reforma a la legislación en materia de salud con el objetivo de establecer la prohibición de fumar dentro de los centros penitenciarios.

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