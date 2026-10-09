¡Golpe al bolsillo! Gasolina regular subiría ₡89 y quedaría más cara que la súper

Los conductores costarricenses podrían enfrentar un nuevo y fuerte golpe al bolsillo a partir de noviembre, luego de que la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) presentara este viernes 9 de octubre una propuesta de aumento en los precios de todos los combustibles.

La mayor sorpresa está en la gasolina regular, que subiría ₡89 por litro y alcanzaría un precio de ₡808, superando incluso a la gasolina súper, que quedaría en ₡806.

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De aprobarse el ajuste, sería más caro comprar un litro de gasolina regular que uno de súper, una situación que llamaría particularmente la atención de miles de conductores que utilizan la primera opción.

El incremento también impactaría al diésel y al gas licuado de petróleo, utilizado en numerosos hogares y establecimientos comerciales.

En 3 puntos Los conductores costarricenses podrían enfrentar un nuevo y fuerte golpe al bolsillo a partir de noviembre. La mayor sorpresa está en la gasolina regular, que subiría ₡89 por litro y alcanzaría un precio de ₡808, superando incluso a la gasolina súper, que quedaría en ₡806. Descripción para Google News: Recope propone fuertes aumentos para noviembre: la gasolina regular subiría ₡89 y quedaría más cara que la súper.

Según los datos preliminares presentados por Recope ante la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), las variaciones propuestas son las siguientes:

* Gasolina regular: aumentaría ₡89 y pasaría a ₡808 por litro.

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* Gasolina súper: subiría ₡42 y llegaría a ₡806 por litro.

* Diésel: registraría un incremento de ₡31 y alcanzaría ₡816 por litro.

* Gas GLP: el cilindro de 25 libras aumentaría ₡547 y costaría ₡7.719.

Para dimensionar el impacto, llenar un tanque de 40 litros con gasolina regular costaría ₡3.560 adicionales, únicamente por efecto del aumento propuesto.

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¿Por qué volverían a subir los combustibles?

Recope atribuye los incrementos a una combinación de factores internacionales que están encareciendo la adquisición y el transporte de los derivados del petróleo.

Entre las principales causas figuran los conflictos en Oriente Medio, especialmente las tensiones en rutas marítimas estratégicas utilizadas para transportar hidrocarburos.

La inestabilidad en el estrecho de Bab al-Mandeb, en el mar Rojo, y la situación en el estrecho de Ormuz generan incertidumbre sobre el transporte internacional de petróleo.

Estas condiciones obligan a modificar rutas de navegación y aumentan los costos de los seguros y del transporte marítimo.

A esto se suma una reducción de las reservas internacionales de gasolina y diésel, así como posibles interrupciones en el suministro por fenómenos meteorológicos en el golfo de México.

La institución también señala daños en infraestructura energética de Arabia Saudí y restricciones de China a las exportaciones de combustibles.

Costa Rica depende del mercado internacional

La presidenta de Recope, Karla Montero, explicó que Costa Rica depende completamente de la importación de combustibles, por lo que cualquier alteración en los mercados internacionales termina repercutiendo en los precios que pagan los consumidores.

Los cálculos presentados corresponden al comportamiento del mercado entre el 11 de setiembre y el 8 de octubre, período utilizado para determinar el ajuste extraordinario mensual.

Los nuevos precios todavía no están aprobados.

La propuesta deberá ser analizada por la Aresep, que determinará las tarifas definitivas aplicables a los consumidores.

De recibir el aval correspondiente, los incrementos entrarían en vigencia durante noviembre, lo que representaría una nueva presión económica para las familias, los transportistas y los sectores productivos del país.

Descripción para Google News: Recope propone fuertes aumentos para noviembre: la gasolina regular subiría ₡89 y quedaría más cara que la súper. Conocé los nuevos precios.