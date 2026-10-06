¡Golpe al bolsillo! Aresep prepara aumento extraordinario en pasajes de bus y taxis por alza del diésel

Los usuarios del transporte público en Costa Rica podrían enfrentar un aumento en las tarifas de buses y taxis, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) determinara que existe fundamento para realizar una fijación tarifaria extraordinaria debido al incremento en el precio del diésel.

La decisión se toma después de que en los últimos dos meses se registraran dos aumentos consecutivos en el precio del combustible, acumulando un incremento cercano al 14%, según explicó Paolo Varela, intendente de Transportes de Aresep.

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La solicitud para analizar este mecanismo fue presentada por la Cámara Nacional de Transportes y posteriormente sometida al análisis técnico y legal de la Intendencia de Transporte.

En 3 puntos Los usuarios del transporte público en Costa Rica podrían enfrentar un aumento en las tarifas de buses y taxis. La decisión se toma después de que en los últimos dos meses se registraran dos aumentos consecutivos en el precio del combustible, acumulando un incremento cercano al 14%, según explicó Paolo Varela, intendente de Transportes de Aresep. El eventual incremento busca responder al impacto que el encarecimiento del diésel está teniendo sobre los costos asociados con la prestación de los servicios de transporte público.

“A partir de una solicitud que se recibió de la Cámara Nacional de Transporte y según el análisis técnico y legal realizado por la Intendencia de Transporte de ARESEP identificó la procedencia de realizar una nueva fijación extraordinaria por caso fortuito debido al incremento en el precio del diésel en los últimos dos meses”, explicó Varela.

Aresep todavía no ha definido cuánto podrían subir las tarifas.

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De acuerdo con Varela, hacia el final de esta semana se emitirá la propuesta tarifaria correspondiente, la cual incluirá tanto el servicio de autobús como el de taxi.

En el caso de los taxis, el análisis contempla las dos bases de operación: la regular y la especial del Aeropuerto Internacional Juan Santamaría.

La figura utilizada por Aresep corresponde a una fijación extraordinaria por “caso fortuito”, un mecanismo que permite responder ante situaciones que provocan incrementos importantes en los costos de operación.

En este caso, el aumento del diésel es el elemento que sustenta el análisis para determinar un eventual ajuste en las tarifas del transporte público.

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Una vez que Aresep presente la propuesta, esta será sometida a consulta pública.

Durante ese proceso, los usuarios del transporte público y cualquier otra persona o parte involucrada podrán presentar sus posiciones respecto al eventual ajuste.

Por ahora, la entidad reguladora no ha comunicado el monto específico que podría aumentar cada tarifa. Ese dato se conocerá cuando se publique la propuesta extraordinaria y posteriormente deberá avanzar el proceso correspondiente antes de que se determine el ajuste definitivo.

El eventual incremento busca responder al impacto que el encarecimiento del diésel está teniendo sobre los costos asociados con la prestación de los servicios de transporte público.