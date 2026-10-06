Gobierno anuncia regreso del Tope Nacional a San José con nuevo recorrido y una promesa: “No será de fiesta y guaro”

El tradicional Tope Nacional regresará a las calles de San José este 26 de diciembre, luego de que el año anterior no se realizara por decisión de la Municipalidad de San José.

Sin embargo, el regreso tendrá cambios importantes. El ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, aseguró que la actividad buscará alejarse de algunas de las prácticas que han generado cuestionamientos en ediciones anteriores, principalmente relacionadas con el consumo de alcohol y el bienestar de los animales.

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“No va a ser un tope de fiesta y guaro, los animales estarán bien cuidados”, afirmó Rodríguez durante la presentación de la temporada “Es tiempo de compartir”.

El jerarca explicó que para esta edición se contará con un importante despliegue para atender a los caballos que participen en el desfile. Según detalló, habrá 60 veterinarios, personal del Servicio Nacional de Salud Animal (Senasa) y una denominada “ambulancia para caballos”.

En 3 puntos El tradicional Tope Nacional regresará a las calles de San José este 26 de diciembre, luego de que el año anterior no se realizara por decisión de la Municipalidad de San José. Sin embargo, el regreso tendrá cambios importantes. Así, el tradicional desfile regresará a San José con un recorrido diferente y bajo la promesa de sus organizadores de darle mayor énfasis al cuidado de los animales y alejarlo de la imagen de una actividad marcada por el alcohol.

Una de las principales novedades será el recorrido. El desfile ya no seguirá la ruta tradicional, sino que saldrá desde Plaza Víquez y finalizará en el parque metropolitano La Sabana.

La actividad será presentada como parte de la celebración del Día Nacional del Caballista, con el objetivo de recuperar esta tradición en las calles josefinas.

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El regreso ocurre después de que en 2025 el alcalde de San José, Diego Miranda, anunciara la cancelación del evento.

En ese momento, la Municipalidad argumentó que el tope representaba un déficit millonario para las arcas municipales y también cuestionó algunas de las dinámicas relacionadas con la actividad.

Entre los aspectos señalados estuvieron el consumo masivo de alcohol y situaciones relacionadas con el maltrato animal.

Precisamente, esos cuestionamientos forman parte de los aspectos que Cultura pretende modificar para la nueva edición.

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Quienes quieran participar como caballistas deberán pagar ₡20.000 por la inscripción.

El proceso estará disponible a partir del lunes 12 de octubre, mientras que los fondos recaudados serán destinados a las bandas.

Las entradas podrán adquirirse en la boletería del Museo de los Niños.

Así, el tradicional desfile regresará a San José con un recorrido diferente y bajo la promesa de sus organizadores de darle mayor énfasis al cuidado de los animales y alejarlo de la imagen de una actividad marcada por el alcohol.