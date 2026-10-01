Ginnés Rodríguez se deshace en elogios con su nuevo amor en fotos que aparece con Rodrigo Chaves

La periodista costarricense Ginnés Rodríguez y su nuevo interés sentimental, el exdiputado Erwen Masís Castro, ya no ocultan el "amor bonito" que están construyendo. En las últimas horas, la comunicadora causó revuelo en redes sociales al deshacerse en elogios hacia el político en una serie de fotografías de alto perfil institucional. Masís, quien se desempeña como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), compartió imágenes de su agenda de trabajo en Puntarenas. Lo que verdaderamente capturó la atención de los usuarios fue el escenario político de las instantáneas, donde se le ve compartiendo de cerca con el expresidente de la República, Rodrigo Chaves, y la actual mandataria del país, Laura Fernández Delgado. Aprovechando la vitrina pública, la carismática presentadora de Las Historias aprovechó para dejar en claro lo que siente por su nueva pareja. Con un tono lleno de complicidad y orgullo, Rodríguez comentó directamente en el post: “Gran trabajo, ¿cómo no sentirme orgullosa?”, acompañado de interacciones que evidencian el excelente momento personal que atraviesa. Este romántico intercambio llega apenas días después de que Ginnés confirmara a los medios que se estaba dando una nueva oportunidad en el amor, tres años después del fallecimiento de su esposo Gerardo Zamora. Según detalló la comunicadora de 43 años, decidió abrir su corazón tras un proceso guiado por la fe. El sutil pero directo piropo de Rodríguez en una foto de índole gubernamental consolida esta etapa que ella misma describe como un vínculo sano y lleno de luz, demostrando que el apoyo mutuo trasciende la esfera privada.