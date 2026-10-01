Defensa Pública lleva a Sala Constitucional publicación de Justicia sobre traslado de privados de libertad

La Defensa Pública del Poder Judicial presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Justicia y Paz, luego de una publicación realizada por esa institución sobre el traslado de personas privadas de libertad al Centro Penitenciario 26 de Julio, en Puntarenas.

La acción fue presentada este miércoles 30 de setiembre y corresponde al expediente 26-036382-0007-CO.

Publicidad

El recurso está relacionado con una publicación realizada el martes 29 de setiembre en las redes sociales del Ministerio de Justicia y Paz, cuyo título fue “Los Jachudos van directo al CACCO”.

En 3 puntos La Defensa Pública del Poder Judicial presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional contra el Ministerio de Justicia y Paz. La acción fue presentada este miércoles 30 de setiembre y corresponde al expediente 26-036382-0007-CO. El recurso se presenta específicamente en relación con la publicación del Ministerio de Justicia y Paz del 29 de setiembre y con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad que pudieran verse involucradas.

Según explicó la Defensa Pública, la acción busca procurar la tutela efectiva de los derechos humanos que pudieran encontrarse comprometidos en este contexto.

Defensa Pública señala protección de derechos fundamentales

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La institución indicó que presentó el recurso en el ejercicio de sus competencias constitucionales y legales, con el objetivo de garantizar el acceso a la justicia de las personas privadas de libertad.

La Defensa Pública señaló que su actuación responde también al deber institucional de velar porque estas personas sean tratadas con respeto a su dignidad, integridad y demás derechos fundamentales, de acuerdo con la Constitución Política, la legislación nacional y los instrumentos internacionales de derechos humanos.

Al mismo tiempo, la institución reconoció que la seguridad y la disciplina son elementos necesarios para el funcionamiento del sistema penitenciario.

Sin embargo, sostuvo que el ejercicio de esas funciones debe desarrollarse dentro del Estado de Derecho y con respeto a la dignidad humana.

Publicidad

Recurso fue presentado contra el Ministerio de Justicia

La acción constitucional se dirige contra el Ministerio de Justicia y Paz y será conocida por la Sala Constitucional, ante la cual la Defensa Pública busca que se analice la situación planteada.

La institución reafirmó que continuará ejerciendo su labor de manera independiente y responsable, dentro de las competencias que le asigna la legislación.

El recurso se presenta específicamente en relación con la publicación del Ministerio de Justicia y Paz del 29 de setiembre y con la protección de los derechos de las personas privadas de libertad que pudieran verse involucradas.