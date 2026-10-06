Gabriela Jiménez tiene nuevos roles en Teletica: En estos espacios se verá ahora

Gabriela Jiménez ya regresó de sus vacaciones y despejó las dudas sobre su futuro en Teletica, al confirmar que asumirá nuevos roles dentro de la empresa, con una participación más activa en el área deportiva.

La periodista explicó en una nota publicada por Teletica.com que, aunque continuará apareciendo frente a las cámaras, su trabajo tendrá distintas facetas y estará presente en varias plataformas del canal.

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Uno de los principales cambios será su incorporación de una manera más completa al departamento de Deportes de Teletica, área en la que ya tenía experiencia gracias a su participación en TDMás.

“Voy a estar en Teletica Deportes y colaborando para FUTV y TDMás, según las asignaciones que se nos indiquen. En TDMás tengo seis años: entré en el 2020 y nunca he dejado los deportes de lado. Ahora formo parte de una manera ya completa del departamento de Deportes”, explicó Jiménez.

En 3 puntos Gabriela Jiménez ya regresó de sus vacaciones y despejó las dudas sobre su futuro en Teletica, al confirmar que asumirá nuevos roles dentro de la empresa, con una participación más activa en el área deportiva. La periodista explicó en una nota publicada por Teletica.com que, aunque continuará apareciendo frente a las cámaras, su trabajo tendrá distintas facetas y estará presente en varias plataformas del canal. Por ahora, quedan pendientes de conocerse las otras asignaciones que tendrá en el canal, especialmente las relacionadas con la cobertura de partidos y sus nuevos trabajos para Teletica Deportes, FUTV y TDMás.

La comunicadora adelantó que entre sus nuevas funciones estará la cobertura de partidos, además de otras asignaciones que todavía no quiso revelar.

Pese a su nueva participación dentro del departamento de Deportes, Jiménez continuará al frente de Contragolpe, programa que se transmite por TDMás.

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De esta manera, su presencia se extenderá a diferentes espacios y plataformas de la empresa, mientras mantiene uno de los proyectos que ha desarrollado durante los últimos años.

Jiménez también tendrá participación en FUTV, aunque las asignaciones específicas que realizará en ese canal todavía no fueron detalladas.

El regreso de la periodista se produce después de varios días en los que su nombre cobró fuerza en redes sociales debido a los cambios que experimentó Teletica.

El 25 de setiembre se anunció el cierre de 7 Estrellas, programa en el que trabajaba parte del equipo que posteriormente fue despedido.

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Entre los presentadores que dejaron la empresa están Daniel Céspedes, María Teresa Rodríguez y Walter Campos, además de parte del equipo de producción.

En ese momento, Gabriela Jiménez se encontraba de vacaciones, por lo que surgieron dudas entre sus seguidores sobre cuál sería su situación dentro del canal.

La periodista había señalado que, una vez que regresara, explicaría los detalles relacionados con su futuro en Teletica.

Ahora, con su regreso, Jiménez confirmó que seguirá vinculada a la empresa, pero con una participación que tendrá un mayor peso en Deportes y que se extenderá a diferentes plataformas.

Por ahora, quedan pendientes de conocerse las otras asignaciones que tendrá en el canal, especialmente las relacionadas con la cobertura de partidos y sus nuevos trabajos para Teletica Deportes, FUTV y TDMás.