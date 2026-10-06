Fuerza Pública rescata a dos personas que estaban privadas de libertad en una cuartería

Una alerta por una persona que presuntamente estaba retenida y siendo golpeada terminó con la intervención de la Fuerza Pública en una cuartería ubicada en San Rafael de Alajuela, donde los oficiales localizaron a dos personas privadas de libertad.

Durante el operativo fueron aprehendidos una mujer de apellido Garzón y un hombre de apellido Vega, ambos de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales.

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Al ingresar al inmueble, los oficiales encontraron a un joven de 19 años, quien presentaba varios golpes en el rostro. También localizaron a una mujer de 30 años, quienes recibieron protección por parte de los policías.

En 3 puntos Una alerta por una persona que presuntamente estaba retenida y siendo golpeada terminó con la intervención de la Fuerza Pública en una cuartería ubicada en San Rafael de Alajuela. Durante el operativo fueron aprehendidos una mujer de apellido Garzón y un hombre de apellido Vega, ambos de nacionalidad nicaragüense, quienes fueron puestos a las órdenes de las autoridades judiciales. Garzón y Vega fueron remitidos a las autoridades judiciales junto con todos los indicios decomisados durante el operativo, para que se determine su situación jurídica y se continúe con las investigaciones correspondientes.

La intervención también permitió el decomiso de una importante cantidad de aparentes drogas.

Según la información suministrada por la Fuerza Pública, los oficiales localizaron 200 envoltorios con aparente crack, 282 envoltorios de aparente cocaína y 160 dosis de aparente marihuana.

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En total, se contabilizaron cientos de envoltorios y dosis de diferentes sustancias, que fueron decomisados como parte de la intervención policial.

Además, dentro del lugar fueron encontrados ₡152.000 en efectivo, así como un arma de fuego calibre 9 milímetros, que tenía una munición.

Los policías también ubicaron una escopeta de balines.

La alerta inicial permitió que los oficiales actuaran ante la situación y ubicaran a las dos personas que, según el reporte policial, permanecían privadas de libertad dentro de la cuartería.

Garzón y Vega fueron remitidos a las autoridades judiciales junto con todos los indicios decomisados durante el operativo, para que se determine su situación jurídica y se continúe con las investigaciones correspondientes.