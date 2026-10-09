Fuerte sismo de magnitud 8 sacude Panamá: ¿Hay amenaza de tsunami para Costa Rica?
Autoridades costarricenses descartaron que existiera peligro de tsunami
Un potente terremoto de magnitud preliminar 8.0 sacudió a Panamá este viernes 9 de octubre de 2026, desatando una profunda incertidumbre en Costa Rica sobre el verdadero nivel de peligro en nuestras costas. Tras la sacudida de las 11:56 a. m. (hora tica), el pánico inicial se centró en la gran incógnita: ¿Impactarán olas gigantes al litoral costarricense?
El sismo, localizado en la región del Pacífico panameño cerca de la Península de Azuero, viajó con violencia hacia el territorio nacional, dejándose sentir con fuerza en la Zona Sur, el Pacífico Central y el Valle Central. Mientras las redes sociales se inundaban de videos de desalojos preventivos, las primeras alertas internacionales encendieron los focos rojos al advertir sobre un riesgo potencial de tsunami para toda la región centroamericana.
El SINAMOT aclara la incógnita definitiva
En medio de la expectativa colectiva, el Sistema Nacional de Monitoreo de Tsunamis (SINAMOT) de la Universidad Nacional asumió de inmediato el análisis científico y la modelación de datos en tiempo real.
Pese a que otras autoridades internacionales destacaron inicialmente un riesgo de tsunami para el Pacífico debido a la magnitud del evento sismológico, los expertos costarricenses se mantuvieron analizando el comportamiento del mar de forma rigurosa. Tras minutos de alta tensión, el SINAMOT informó de manera oficial que se descarta el riesgo de tsunami para Costa Rica.
Los científicos locales confirmaron que las costas costarricenses están fuera de peligro de inundación por este evento. Por su parte, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reiteró el llamado a mantener la calma, ignorar los rumores alarmistas en plataformas digitales y recordar que, aunque el peligro marítimo pasó, las réplicas en tierra firme continuarán manifestándose en las próximas horas.