Frente Amplio llevará jornadas 4/3 a Sala Constitucional tras aprobación en primer debate

Minutos después de que la Asamblea Legislativa aprobara en primer debate el proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4/3, el Frente Amplio (PFA) anunció que llevará la iniciativa ante la Sala Constitucional.

La fracción opositora adelantó que este mismo jueves presentará una consulta facultativa sobre el expediente 24.290, al considerar que existen aparentes vicios tanto en el procedimiento seguido por el Congreso como en el contenido del proyecto.

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La iniciativa fue aprobada en primer debate con 31 votos a favor y 19 en contra, según los reportes sobre la votación.

Frente Amplio cuestiona el trámite legislativo

En 3 puntos Minutos después de que la Asamblea Legislativa aprobara en primer debate el proyecto de jornadas laborales excepcionales, conocido como jornadas 4/3, el Frente Amplio (PFA) anunció que llevará la iniciativa ante la Sala Constitucional. La fracción opositora adelantó que este mismo jueves presentará una consulta facultativa sobre el expediente 24.290. Ahora, tras la aprobación en primer debate, el proyecto entra en una nueva etapa de incertidumbre mientras el Frente Amplio intenta reunir las firmas necesarias para llevarlo ante la Sala Constitucional.

El jefe de bancada del Frente Amplio, José María Villalta, confirmó la intención de acudir a la Sala Constitucional.

La fracción sostiene que durante el trámite del proyecto se produjeron irregularidades relacionadas con la decisión de suspender su discusión hasta el pasado 30 de abril.

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Según el Frente Amplio, esa decisión habría violentado el artículo 97 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, relacionado con la alteración del orden del día.

Los diputados también cuestionan que la suspensión del trámite afectara el principio de continuidad legislativa.

Según su argumento, la nueva conformación de la Asamblea Legislativa, que asumió funciones el 1.° de mayo, se habría limitado a votar mociones pendientes sin contar con la posibilidad de deliberar, modificar y debatir públicamente el contenido de la iniciativa.

También cuestionan las jornadas de 12 horas

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El Frente Amplio no limitará la consulta al procedimiento seguido por los diputados.

La agrupación también plantea dudas sobre el contenido de la reforma, específicamente sobre la posibilidad de establecer jornadas de hasta 12 horas durante cuatro días, seguidas de tres días de descanso.

Los frenteamplistas consideran que esa modalidad podría entrar en conflicto con normas internacionales adoptadas por Costa Rica relacionadas con la duración máxima de las jornadas laborales.

Entre las normas que mencionan se encuentran convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), además del Protocolo de San Salvador y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

La subjefa de bancada, María Eugenia Román, afirmó que la agrupación espera que la Sala analice tanto los posibles problemas de procedimiento como los cuestionamientos de fondo.

Para presentar una consulta facultativa de constitucionalidad se requiere el respaldo de al menos 10 diputados.

Si el Frente Amplio consigue las firmas necesarias y formaliza la gestión, el trámite del proyecto quedará suspendido mientras los magistrados estudian los cuestionamientos planteados.

La fracción todavía no precisó cómo completará el número mínimo de firmas, aunque se perfila la posibilidad de que algunos legisladores del Partido Liberación Nacional (PLN) y la diputada Claudia Dobles, de la Coalición Agenda Ciudadana, respalden la gestión, pues votaron en contra del proyecto.

La posibilidad de acudir a la Sala ya había sido advertida durante la discusión legislativa.

Oficialismo cuestiona una eventual consulta

Desde el oficialismo, el Partido Pueblo Soberano (PPSO) ha defendido el proyecto como una herramienta para brindar seguridad jurídica a las empresas y favorecer la inversión y la generación de empleo.

El subjefe de esa fracción, Juan Manuel Quesada, había calificado una eventual consulta constitucional como una nueva estrategia de obstrucción.

Ahora, tras la aprobación en primer debate, el proyecto entra en una nueva etapa de incertidumbre mientras el Frente Amplio intenta reunir las firmas necesarias para llevarlo ante la Sala Constitucional.