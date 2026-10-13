Fiscalía solicitará prisión preventiva contra Don Stockwell y otros imputados en el caso Éxodo

La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitará prisión preventiva contra el productor de eventos Don Stockwell y los otros 18 imputados en el caso Éxodo, según confirmó a CR Hoy el abogado del empresario, Daniel Brenes.

Brenes explicó a CR Hoy que la solicitud para que todos los implicados cumplan esta medida cautelar surgió de conversaciones con el fiscal a cargo de la audiencia. Sin embargo, el Ministerio Público todavía no había formalizado la petición, debido a que el proceso continuaba en desarrollo.

Publicidad

El abogado también señaló a CR Hoy que la audiencia podría prolongarse varios días más por la cantidad de personas imputadas y la complejidad del expediente.

Audiencia se reprogramó para el 12 de octubre

En 3 puntos La Fiscalía Adjunta Especializada en Delincuencia Organizada solicitará prisión preventiva contra el productor de eventos Don Stockwell y los otros 18 imputados en el caso Éxodo, según confirmó a CR Hoy el abogado del empresario. Brenes explicó a CR Hoy que la solicitud para que todos los implicados cumplan esta medida cautelar surgió de conversaciones con el fiscal a cargo de la audiencia. Por ahora, la solicitud de prisión preventiva anunciada durante el desarrollo de la audiencia aún debe formalizarse y ser resuelta por la autoridad judicial.

La audiencia de medidas cautelares estaba prevista inicialmente para el 8 de octubre en el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Calle Blancos.

No obstante, la diligencia fue reprogramada para el lunes 12 de octubre, a las 9 a. m., luego de que las defensas solicitaran más tiempo para estudiar el expediente.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

El proceso continúa en curso y será durante esta etapa cuando el Ministerio Público plantee formalmente las medidas que considera necesarias para los investigados.

La eventual solicitud de prisión preventiva deberá ser valorada por el juzgado, que determinará cuáles medidas cautelares corresponden según las circunstancias de cada imputado.

Stockwell había sido detenido en Santa Ana

El productor de eventos fue detenido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) el 7 de octubre en su vivienda, ubicada en una urbanización de Pozos de Santa Ana.

Publicidad

La semana anterior, el Ministerio Público había indicado que Stockwell y una mujer de apellido Corrales podían enfrentar en libertad la audiencia de medidas cautelares, luego de un análisis de sus arraigos y de los posibles peligros procesales.

Esa valoración se produjo después de que ambos rindieran declaración tras su captura.

Ahora, de acuerdo con la información reportada por CR Hoy sobre el desarrollo de la audiencia, la Fiscalía prevé solicitar prisión preventiva para los 19 imputados.

Según el informe judicial, Stockwell y un hombre de apellido Benavides Barboza presuntamente entregaban a la banda de Edwin Vargas García, conocido como “Sobrino”, dinero obtenido como ganancias de varios conciertos realizados entre 2024 y 2025.

Vargas es investigado por presuntos delitos relacionados con legitimación de capitales y tráfico de drogas en sectores del norte de San José, incluidos Goicoechea, Tibás y Vázquez de Coronado. Permanece en prisión preventiva desde enero de 2025.

La investigación busca esclarecer la presunta relación entre las ganancias de los eventos musicales y la estructura criminal bajo investigación.

Los apellidos de las 19 personas imputadas son Benavides, Stockwell, Agüero, Madriz, Hernández, Pérez, Víquez, García, Quirós, Chacón, Oviedo, Pana, Alfaro, Berrocal, Arrieta, Solano, Acuña, Harley y Quirós.

Por ahora, la solicitud de prisión preventiva anunciada durante el desarrollo de la audiencia aún debe formalizarse y ser resuelta por la autoridad judicial.