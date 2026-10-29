Medford explotó tras el agónico triunfo morado: "¡Ya hasta cuando ganamos!"

La clasificación de Saprissa a la Copa de Campeones de la Concacaf llegó acompañada de sufrimiento, emoción y una conferencia de prensa caliente. Hernán Medford no ocultó su molestia cuando le preguntaron por las dificultades que atravesó su equipo para derrotar 2-1 al Luis Ángel Firpo, la noche del miércoles.

El conjunto morado consiguió el boleto gracias a un agónico gol de Ariel Rodríguez al minuto 90+4, cuando el empate 1-1 lo dejaba fuera de la competición internacional.

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Pero más allá del dramático desenlace, el entrenador saprissista defendió el trabajo de sus dirigidos y aseguró que el equipo había generado suficientes oportunidades para resolver el compromiso mucho antes.

“Nos faltó contundencia, pero el equipo jugó bien y se clasificó. Punto y aparte. Ya hasta cuando ganamos hablan ya”, manifestó Medford, visiblemente incómodo por los cuestionamientos.

En 3 puntos La clasificación de Saprissa a la Copa de Campeones de la Concacaf llegó acompañada de sufrimiento, emoción y una conferencia de prensa caliente. El conjunto morado consiguió el boleto gracias a un agónico gol de Ariel Rodríguez al minuto 90+4, cuando el empate 1-1 lo dejaba fuera de la competición internacional. Medford espera que la clasificación ayude a elevar el rendimiento del equipo, aunque el partido dejó una advertencia: Saprissa puede generar ocasiones, pero necesita aprovecharlas para evitar finales dramáticos.

Medford defendió el rendimiento de Saprissa

El estratega insistió en que el análisis del partido no debía limitarse al sufrimiento del cierre, sino también a las ocasiones de gol que generaron los tibaseños durante el encuentro.

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Según explicó, Saprissa tuvo muchas más oportunidades que su rival, pero falló frente al marco salvadoreño.

“Nos llegaron tres veces, pero nosotros llegamos diez”, señaló el técnico, quien reconoció que la falta de definición impidió que su equipo consiguiera una victoria más tranquila.

Medford también dejó claro que la contundencia es un aspecto que deberán mejorar para afrontar los próximos compromisos.

“Tenemos que ser más contundentes para estar más tranquilos”, expresó.

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Sin embargo, el entrenador defendió que su equipo hizo méritos suficientes para conseguir la clasificación y consideró injusto que el debate se concentrara en el minuto en que llegó el gol decisivo.

Uno de los momentos más tensos de la conferencia llegó cuando Medford cuestionó las críticas por la forma en que Saprissa consiguió la victoria.

“Al final se ganó en el último minuto, ¿y eso qué tiene? Yo he visto equipos campeones al último minuto”, respondió.

El técnico fue todavía más enfático al insistir en que el resultado debía valorarse por el objetivo alcanzado.

“Se valora porque clasificamos, no hay otra”, sentenció.

Sus declaraciones dejaron claro que, para el entrenador morado, el boleto internacional representa el principal balance de una noche en la que Saprissa sufrió más de lo esperado, pero terminó celebrando.

La clasificación también tiene un valor anímico

Medford aprovechó para felicitar a sus jugadores por el esfuerzo realizado durante el compromiso y por devolver al club a la Copa de Campeones de la Concacaf, después de quedar fuera de la edición anterior.

El respaldo de la afición y la lucha del equipo durante los 90 minutos también formaron parte de los argumentos del entrenador para defender la clasificación.

Ahora, el desafío para Saprissa será trasladar esa alegría al campeonato nacional y corregir los problemas de definición que quedaron expuestos ante el conjunto salvadoreño.

El clásico nacional aparece en el horizonte

La victoria ante Firpo representa un impulso emocional para los morados, que ahora deberán enfocarse en el clásico nacional frente a Liga Deportiva Alajuelense, programado para el domingo.

Medford espera que la clasificación ayude a elevar el rendimiento del equipo, aunque el partido dejó una advertencia: Saprissa puede generar ocasiones, pero necesita aprovecharlas para evitar finales dramáticos.