¿Habrá final tica? Alajuelense se juega el boleto ante Motagua y Cartaginés ya espera rival

La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 podría regalarle al fútbol costarricense una final completamente nacional. Este jueves 29 de octubre, todas las miradas estarán puestas en el estadio Alejandro Morera Soto, donde Alajuelense y Motagua definirán al segundo finalista del torneo regional.

La mesa está servida. El Club Sport Cartaginés ya hizo historia al eliminar al poderoso Olimpia de Honduras en su propia casa, con un empate 2-2 en el partido de vuelta y un marcador global de 3-2. Ahora, el conjunto brumoso aguarda por su próximo rival para disputar la corona centroamericana.

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¿Será la Liga el equipo que complete la fiesta costarricense o tendrá Motagua la última palabra?

El conjunto rojinegro, dirigido por Óscar Ramírez, afronta una noche de máxima exigencia. El vigente tricampeón de Centroamérica quiere demostrar nuevamente su peso internacional y asegurar su presencia en una nueva final de la Copa Centroamericana.

En 3 puntos La Copa Centroamericana de Concacaf 2026 podría regalarle al fútbol costarricense una final completamente nacional. La mesa está servida. El Club Sport Cartaginés ya hizo historia al eliminar al poderoso Olimpia de Honduras en su propia casa, con un empate 2-2 en el partido de vuelta y un marcador global de 3-2. La expectativa está servida. El tricampeón tiene la palabra en su casa, Motagua quiere escribir su propia historia y Cartaginés aguarda para conocer al último obstáculo en su camino hacia la gloria.

La serie llega completamente abierta después del empate sin goles registrado en el partido de ida, disputado en Tegucigalpa. Ninguno logró sacar ventaja y ahora todo se resolverá en territorio manudo, ante una afición que sueña con otra celebración continental.

Para Alajuelense, ganar significa mucho más que avanzar de ronda: representa la posibilidad de mantener viva su hegemonía regional y disputar el título ante otro representante costarricense.

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Motagua quiere dar el golpe en el Morera Soto

Pero cuidado con el conjunto hondureño. Motagua no viaja a Costa Rica dispuesto a ser un simple espectador de la fiesta rojinegra.

El equipo catracho buscará aprovechar cualquier espacio, resistir la presión del ambiente y encontrar ese gol que podría cambiar por completo el panorama de la eliminatoria.

La igualdad sin goles en Honduras dejó claro que se trata de una serie cerrada, en la que un detalle, una desconcentración defensiva o una jugada individual pueden marcar la diferencia.

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La pregunta es inevitable: ¿podrá el Ciclón Azul silenciar la Catedral y dejar al tricampeón sin la posibilidad de defender su corona?

¿Qué necesita cada equipo para clasificar?

El panorama está definido. Alajuelense avanzará a la final si consigue la victoria por cualquier marcador durante los 90 minutos.

Si el encuentro termina 0-0, la eliminatoria se extenderá a tiempos extra y, de ser necesario, a los lanzamientos de penal.

Motagua, por su parte, clasificará si gana el partido o consigue un empate con goles durante el tiempo reglamentario, de acuerdo con las reglas de esta serie.

Por eso, cada minuto tendrá un valor especial y el primer gol podría cambiar la estrategia de ambos entrenadores.

La clasificación del Cartaginés ya encendió la ilusión de los aficionados nacionales. El equipo brumoso superó una prueba de enorme dificultad al eliminar al Olimpia en Tegucigalpa y ahora espera conocer al rival con el que disputará el campeonato.

Si Alajuelense cumple con su objetivo, Costa Rica tendrá una final inédita entre dos de sus clubes: la Liga y el Cartaginés. Sería una oportunidad para garantizar que el trofeo regional permanezca en suelo costarricense.

Pero si Motagua sorprende en Alajuela, los hondureños acabarán con esa posibilidad y buscarán llevarse el título frente a los brumosos.

La expectativa está servida. El tricampeón tiene la palabra en su casa, Motagua quiere escribir su propia historia y Cartaginés aguarda para conocer al último obstáculo en su camino hacia la gloria.