Federación sigue sin decidirse por Bryan Ruiz y su nombramiento como técnico de La Sele tendrá que esperar

La Federación Costarricense de Fútbol todavía no toma una decisión definitiva sobre la continuidad de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional, a pesar de la expectativa que ha generado la posibilidad de que el excapitán de la Tricolor asuma el proceso de manera permanente.

Así lo confirmó el presidente de la Federación, Osael Maroto, quien dejó claro que aún existen diferentes aspectos contractuales que deben analizarse antes de concretar cualquier nombramiento.

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Las declaraciones del jerarca se producen luego de que trascendiera que Ruiz había manifestado su disposición para continuar al frente del combinado patrio, aunque esa respuesta favorable no representa una designación oficial.

En 3 puntos La Federación Costarricense de Fútbol todavía no toma una decisión definitiva sobre la continuidad de Bryan Ruiz como entrenador de la Selección Nacional. Así lo confirmó el presidente de la Federación, Osael Maroto, quien dejó claro que aún existen diferentes aspectos contractuales que deben analizarse antes de concretar cualquier nombramiento. Osael Maroto confirmó que Bryan Ruiz aún no ha sido nombrado técnico permanente de Costa Rica.

Maroto también respondió a los cuestionamientos sobre la demora para nombrar a un entrenador nacional y aseguró que la dirigencia nunca ha utilizado la nacionalidad como criterio determinante para escoger al responsable del banquillo.

Según explicó, la Federación no evalúa el pasaporte de los candidatos, sino su trayectoria, preparación y currículum como entrenadores.

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En el caso particular de Bryan Ruiz, reconoció que todavía quedan detalles por resolver, por lo que habrá que esperar antes de conocer una decisión definitiva.

El presidente federativo señaló que posiblemente durante las próximas semanas se estará anunciando quién asumirá oficialmente la dirección técnica de la Selección Nacional.

La incertidumbre se mantiene pese a que Ruiz asumió el banquillo de manera interina tras la salida del argentino Fernando Batista y consiguió dos victorias en sus compromisos ante Nicaragua y Haití, por la Liga de Naciones de Concacaf.

Esos resultados fortalecieron su candidatura y despertaron expectativas sobre la posibilidad de que el exmundialista continúe al frente del equipo durante el proceso rumbo a la Copa del Mundo de 2030.

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Sin embargo, la última palabra corresponde al Comité Ejecutivo de la Federación, que deberá valorar los aspectos deportivos, administrativos y contractuales antes de formalizar cualquier acuerdo.

Por ahora, Bryan Ruiz continúa siendo una de las principales opciones para dirigir a la Tricolor, pero su permanencia sigue sin estar garantizada.

La gran pregunta entre los aficionados es cuánto tiempo más necesitará la Federación para resolver una decisión que mantiene en suspenso el futuro de la Selección Nacional.

Osael Maroto confirmó que Bryan Ruiz aún no ha sido nombrado técnico permanente de Costa Rica. La Federación debe resolver detalles contractuales antes de anunciar su decisión.