Familia de Ismael, tico fallecido en festival en Colombia, pide ayuda para traer su cuerpo de vuelta a Costa Rica

La familia de Ismael Méndez, el costarricense de 23 años que falleció tras sufrir una emergencia médica durante el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), en Medellín, Colombia, solicita colaboración económica para traer su cuerpo de regreso al país.

Sus familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación bajo el nombre “Unidos por Ismael: Queremos traerte de vuelta a casa”, con el objetivo de reunir el dinero necesario para cubrir los costos de repatriación.

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En la publicación, los allegados explicaron que desean trasladar a Méndez a Costa Rica para despedirlo junto a sus seres queridos, pero que los gastos asociados con el proceso representan una carga económica importante.

“Tras la partida de nuestro querido Ismael Méndez, nos unimos para traerlo de regreso a Costa Rica y darle el adiós que merece. Los costos de repatriación son altos, por lo que agradecemos de corazón cualquier aporte o ayuda compartiendo esta publicación”, señala el mensaje difundido por la familia.

En 3 puntos La familia de Ismael Méndez, el costarricense de 23 años que falleció tras sufrir una emergencia médica durante el festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC), en Medellín, Colombia. Sus familiares y allegados iniciaron una campaña de recaudación bajo el nombre “Unidos por Ismael: Queremos traerte de vuelta a casa”, con el objetivo de reunir el dinero necesario para cubrir los costos de repatriación. Mientras avanzan los trámites en Colombia, la familia mantiene activa la campaña para reunir los recursos que permitan repatriar el cuerpo de Ismael y darle el último adiós en Costa Rica.

La campaña también invita a las personas a colaborar económicamente o compartir la publicación para ampliar su alcance.

Según el mensaje de sus allegados, las contribuciones pueden realizarse mediante SINPE Móvil, a nombre de su padre, Javier Gerardo Méndez.

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“Cada colón cuenta y cada difusión ayuda. Gracias por acompañar a la familia con tu generosidad y tus oraciones en este momento”, añadieron.

La iniciativa busca reunir los recursos para concretar el traslado desde Colombia hasta Costa Rica, mientras sus seres queridos atraviesan el duelo por su fallecimiento.

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto confirmó el domingo 11 de octubre el fallecimiento del costarricense en Colombia. En ese momento, la institución no reveló su identidad.

La Cancillería indicó que el Consulado de Costa Rica en Bogotá brinda acompañamiento en las gestiones correspondientes ante las autoridades colombianas.

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“El Consulado de Costa Rica en Bogotá acompaña los trámites respectivos ante las autoridades colombianas”, señaló la institución, que además manifestó que no ofrecería más detalles por respeto a la familia.

Méndez sufrió la emergencia médica durante la celebración del Electric Daisy Carnival, realizada la noche del sábado 10 de octubre en el estadio Atanasio Girardot, en Medellín.

Según información publicada por el diario colombiano El Tiempo, con base en un reporte policial, el joven fue encontrado inconsciente y con dificultades para respirar dentro del evento.

Posteriormente, fue trasladado en ambulancia a un centro médico, donde ingresó en estado crítico, con convulsiones prolongadas y signos de una posible intoxicación.

El informe médico citado por el medio colombiano señala que el costarricense sufrió un primer paro cardiorrespiratorio. Aunque el personal de salud logró reanimarlo y estabilizarlo parcialmente, su condición volvió a empeorar.

Méndez sufrió un segundo paro cardiorrespiratorio y falleció a las 12:08 a. m. del domingo 11 de octubre, pese a los esfuerzos médicos.

El reporte policial mencionado por El Tiempo indica que un médico planteó la posibilidad de una sobredosis. Sin embargo, la causa de muerte no ha sido determinada, por lo que esa hipótesis no constituye una conclusión oficial.

Mientras avanzan los trámites en Colombia, la familia mantiene activa la campaña para reunir los recursos que permitan repatriar el cuerpo de Ismael y darle el último adiós en Costa Rica.