Fallece reconocido y querido actor de Breaking Bad

El actor estadounidense RJ Mitte, mundialmente reconocido por su papel de Walter White Jr. (Flynn) en la aclamada serie dramática Breaking Bad, falleció este lunes 12 de octubre de 2026 a los 34 años de edad.

Las primeras informaciones compartidas por medios locales de Texas y el portal de noticias de entretenimiento TMZ señalan que el deceso ocurrió en horas de la mañana. Fuentes policiales indicaron que los primeros indicios apuntan a un presunto suicidio, aunque las autoridades mantienen una investigación abierta para esclarecer oficialmente las causas del fallecimiento.

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En 3 puntos El actor estadounidense RJ Mitte, mundialmente reconocido por su papel de Walter White Jr. Las primeras informaciones compartidas por medios locales de Texas y el portal de noticias de entretenimiento TMZ señalan que el deceso ocurrió en horas de la mañana. Si usted o algún ser querido está pasando por una crisis emocional o pensamientos difíciles, recuerde que no está solo.

Una carrera marcada por el talento y el activismo

Nacido el 21 de agosto de 1992 en Lafayette, Luisiana, Mitte se mudó a Hollywood en 2006. Al igual que su personaje en la ficción, el actor vivía con parálisis cerebral leve, una condición médica diagnosticada en su infancia tras sufrir una falta de oxígeno al nacer.

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Su gran salto a la fama llegó en 2008 cuando fue elegido para formar parte del elenco principal de Breaking Bad. A lo largo de las cinco temporadas de la serie, Mitte se ganó el cariño del público internacional gracias a su interpretación del hijo adolescente del protagonista, Walter White.

Más allá de la actuación, dedicó gran parte de su vida adulta a ser portavoz de la organización Inclusion in the Arts and Media of People with Disabilities (IAMPWD), trabajando activamente para aumentar la representación de actores con discapacidades en la industria cinematográfica y televisiva.

La pérdida del joven actor ha conmocionado a sus seguidores y colegas de la industria, quienes han comenzado a expresar sus condolencias en redes sociales.

Si usted o algún ser querido está pasando por una crisis emocional o pensamientos difíciles, recuerde que no está solo. Existen líneas de ayuda gratuitas y confidenciales disponibles las 24 horas del día. En Costa Rica, puede comunicarse de inmediato con el Sistema de Emergencias 9-1-1 o la Línea de Apoyo Psicológico del Colegio de Profesionales en Psicología al 1147.