Expareja de chino requerido por la DEA contradice de frente a líder de PPSO y afirma que sí lo conocían

Una nueva declaración vuelve a poner bajo presión al dirigente Freddy González en medio de la polémica por los contactos que habría mantenido el extraditable Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong, con figuras políticas y del movimiento cooperativista costarricense.

Kathleen Quirós Álvarez, expareja del hombre requerido por autoridades estadounidenses y figura ligada al cooperativismo nacional, aseguró públicamente que González sí conocía al ciudadano detenido para ser extraditado a Estados Unidos.

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Quirós fue incluso más directa al referirse a las versiones que han circulado durante los últimos días.

“Yo sí conocía a Juan Carlos, no voy a decir como Freddy que no lo conocía, yo lo conocía”, manifestó en un video divulgado públicamente.

En 3 puntos Una nueva declaración vuelve a poner bajo presión al dirigente Freddy González en medio de la polémica por los contactos que habría mantenido el extraditable Guobin Tam Zhang, conocido como Juan Carlos Tam Cheong. Kathleen Quirós Álvarez, expareja del hombre requerido por autoridades estadounidenses y figura ligada al cooperativismo nacional, aseguró públicamente que González sí conocía al ciudadano detenido para ser extraditado a Estados Unidos. Ahora, las palabras de Quirós abren una nueva discusión: no solamente sobre quién permitió o facilitó la presencia del extraditable en determinados círculos.

La frase introduce un nuevo elemento de controversia, pues contradice la percepción de que González no tenía conocimiento del ahora requerido por la justicia estadounidense.

Freddy González es un líder del cooperativismo y persona ligada al Partido Pueblo Soberano (PPSO), quien en las diferentes actividades públicas del Gobierno se encarga de temas de logística para alimentar a los participantes.

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Kattlen Quirós -hoy partidaria de PPSO y quien aparece en fotos con figuras de esa agrupación como Rodrigo Chaves- explicó que comenzó una relación sentimental con Juan Carlos alrededor de junio de 2026 y aseguró que, cuando se realizó la celebración electoral en el Hotel Aurola, ella no asistió ni conocía en ese momento al hoy extraditable.

También pidió que se revisaran las listas de asistentes para comprobar que ella no estuvo presente.

La interrogante que ahora toma fuerza gira alrededor de Freddy González.

El dirigente del cooperativismo, por su parte, ha reconocido públicamente que ubicaba a Juan Carlos debido a la relación sentimental que este mantenía con Quirós, a quien conoce desde el sector cooperativista. No obstante, ha señalado que desconocía mayores detalles sobre el hombre y sobre su presencia en determinadas actividades.

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Quirós y González cuentan además con antecedentes de participación dentro del movimiento cooperativista. Ambos coincidieron en estructuras del Consejo Nacional de Cooperativas (Conacoop), donde González ocupó puestos de liderazgo y Quirós también ha desempeñado cargos.

La mujer aseguró que a Juan Carlos se lo presentaron como un empresario exitoso de la comunidad china y que desconocía las acusaciones que posteriormente salieron a la luz.

“Estos días me ha dolido mucho enterarme de todas las cosas por las que se le acusan. Esa no era la persona que yo conocía”, expresó.

Quirós agregó que el extraditable deberá enfrentar ante la justicia cualquier responsabilidad que finalmente pueda demostrarse.

El caso adquirió mayor dimensión política después de conocerse fotografías del requerido y de personas de su entorno en actividades y junto a figuras vinculadas al oficialismo.

Ahora, las palabras de Quirós abren una nueva discusión: no solamente sobre quién permitió o facilitó la presencia del extraditable en determinados círculos, sino sobre quiénes realmente lo conocían antes de que su nombre quedara ligado públicamente a la investigación internacional.