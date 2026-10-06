Excandidato presidencial habla de foto con extraditable y asegura que es IA

Una fotografía en la que aparentemente aparecen Juan Carlos Hidalgo, la diputada Abril Gordienko y el extraditable Guobin Tam Zhang comenzó a circular en redes sociales, pero el excandidato presidencial salió a desmentirla y aseguró que se trata de una imagen manipulada.

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Hidalgo compartió lo que señala como la fotografía original y sostuvo que en esa versión no aparece Tam Zhang.

En 3 puntos Una fotografía en la que aparentemente aparecen Juan Carlos Hidalgo, la diputada Abril Gordienko y el extraditable Guobin Tam Zhang comenzó a circular en redes sociales. Hidalgo compartió lo que señala como la fotografía original y sostuvo que en esa versión no aparece Tam Zhang. La acusación se da en medio de los cuestionamientos que han surgido alrededor de fotografías y apariciones del hombre requerido con fines de extradición en actividades vinculadas con…

“¿Hasta dónde van a llegar con sus mentiras?”, escribió el político al referirse a la imagen que circuló.

Según Hidalgo, la fotografía habría sido alterada mediante inteligencia artificial para incorporar al hombre detenido con fines de extradición a Estados Unidos.

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Hidalgo explicó que la fotografía verdadera fue tomada el 11 de agosto de 2025, durante una actividad en la que anunció a Abril Gordienko como candidata a diputada por el primer lugar de San José.

En la imagen que presentó como original aparecen Hidalgo y Gordienko, mientras que, según su denuncia, Tam Zhang no forma parte de la fotografía.

El excandidato presidencial utilizó la publicación para cuestionar el origen de la imagen que comenzó a circular y rechazó cualquier vínculo que pudiera desprenderse de ella.

Además de negar la autenticidad de la fotografía, Hidalgo lanzó una acusación contra el oficialismo.

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El político sostuvo que detrás de la supuesta manipulación estarían sectores oficialistas que buscarían desviar la atención de los cuestionamientos relacionados con la presencia de Tam Zhang en actividades políticas.

La acusación se da en medio de los cuestionamientos que han surgido alrededor de fotografías y apariciones del hombre requerido con fines de extradición en actividades vinculadas con figuras y agrupaciones políticas