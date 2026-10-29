Estas son las razones por la que sindicato de profesores irá a huelga este 11 de noviembre

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ratificó una convocatoria a huelga nacional para el miércoles 11 de noviembre, como parte de un plan escalonado de protesta en defensa de las pensiones del magisterio y del financiamiento de la educación pública.

La medida, aprobada por el Consejo Nacional del sindicato, incluirá una marcha por San José. La concentración está prevista para las 9 a. m. en el Parque de la Merced, desde donde los participantes se movilizarán hacia el Ministerio de Hacienda y posteriormente a la Plaza de la Democracia.

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En 3 puntos La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) ratificó una convocatoria a huelga nacional para el miércoles 11 de noviembre. La medida, aprobada por el Consejo Nacional del sindicato, incluirá una marcha por San José. El sindicato informó que facilitará transporte y alimentación para sus afiliados de diferentes regiones del país, con el objetivo de impulsar su participación en la jornada nacional.

Uno de los principales reclamos es la deuda que, según los representantes sindicales, mantiene el Estado con el fondo de pensiones de la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema).

De acuerdo con la denuncia de APSE, el monto supera los ₡106.000 millones. La organización también cuestiona la falta de recursos presupuestados para atender esa obligación en 2027 y advierte que el incumplimiento compromete el financiamiento del sistema y las pensiones futuras de los trabajadores.

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El segundo eje de la protesta es la exigencia de cumplir con la disposición constitucional de destinar el 8% del producto interno bruto (PIB) a la educación pública.

Los dirigentes sostienen que el monto nominal del presupuesto no refleja por sí solo las necesidades del sistema educativo. Según su planteamiento, el financiamiento ha retrocedido en términos reales y como proporción del PIB, con consecuencias para la infraestructura, las condiciones salariales y el funcionamiento de los centros de enseñanza.

La movilización contempla una parada frente al Ministerio de Hacienda para exponer estos reclamos. El cierre se realizará en la Plaza de la Democracia, donde, según lo anunciado por APSE, confluirán distintas organizaciones magisteriales.

El sindicato informó que facilitará transporte y alimentación para sus afiliados de diferentes regiones del país, con el objetivo de impulsar su participación en la jornada nacional.