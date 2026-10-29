¿Adiós a las lluvias? El cambio de tiempo trae una sorpresa para las tardes

Costa Rica atraviesa la transición de la época lluviosa hacia la seca, un cambio que favorece mañanas con menos nubes y presencia de vientos alisios. Sin embargo, guardar el paraguas todavía podría ser apresurado: las lluvias seguirán apareciendo durante las tardes.

De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 29 de octubre, durante la mañana se esperan condiciones de poca a parcial nubosidad, acompañadas de alisios moderados.

Publicidad

En 3 puntos Costa Rica atraviesa la transición de la época lluviosa hacia la seca, un cambio que favorece mañanas con menos nubes y presencia de vientos alisios. De acuerdo con el pronóstico del Instituto Meteorológico Nacional (IMN) para este jueves 29 de octubre, durante la mañana se esperan condiciones de poca a parcial nubosidad, acompañadas de alisios moderados. Aunque el cambio de estación comienza a reflejarse en las condiciones del tiempo, el pronóstico todavía contempla tardes lluviosas.

Durante la tarde, esos vientos disminuirán y se prevén precipitaciones dispersas y tormentas aisladas en distintos sectores del territorio nacional.

En el Valle Central se espera un aumento de la nubosidad conforme avance el día, con posibilidad de chubascos o aguaceros dispersos y tormentas aisladas.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

La península de Nicoya también figura entre los sectores donde podrían presentarse aguaceros y actividad eléctrica durante la tarde, pese a las condiciones más despejadas de las primeras horas.

Para el Pacífico central y el Pacífico sur, el panorama incluye chubascos o aguaceros aislados acompañados de tormenta. En las montañas de Limón y de la zona norte se contemplan lluvias dispersas.

Durante la noche predominará el cielo parcialmente nublado en buena parte del país.

Aunque el cambio de estación comienza a reflejarse en las condiciones del tiempo, el pronóstico todavía contempla tardes lluviosas. La transición hacia la época seca no equivale al final inmediato de las precipitaciones.