¡Agarre la billetera! Se viene nuevo aumento en los combustibles

Los conductores costarricenses deberán prepararse para un nuevo aumento en los precios de los combustibles, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste extraordinario correspondiente a octubre.

El incremento más fuerte será para la gasolina regular, cuyo precio aumentará ₡89 por litro. La gasolina súper también subirá, con un ajuste de ₡42 por litro, mientras que el diésel tendrá un incremento de ₡23.

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La medida también afectará a los hogares y negocios que utilizan gas para cocinar, debido a que el cilindro de 25 libras registrará un aumento de ₡549.

Según la información suministrada por Mario Mora, intendente de Energía de la Aresep, el ajuste se calculó a partir de los costos reportados por la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope).

En 3 puntos Los conductores costarricenses deberán prepararse para un nuevo aumento en los precios de los combustibles, luego de que la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep) aprobara un ajuste extraordinario correspondiente a octubre. El incremento más fuerte será para la gasolina regular, cuyo precio aumentará ₡89 por litro. La Aresep calculó el ajuste extraordinario con base en los costos reportados por Recope, por lo que los aumentos aprobados se trasladarán a los consumidores una vez cumplido el trámite de publicación oficial.

Estos son los aumentos aprobados por la Aresep

Los incrementos autorizados para los combustibles y el gas son los siguientes:

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* Cilindro de gas de 25 libras: ₡549 más.

Los nuevos precios no entrarán en vigor de inmediato. Según la información suministrada, el ajuste comenzará a aplicarse una vez que la resolución sea publicada en el diario oficial La Gaceta.

Aunque el incremento en los combustibles representa un impacto directo para quienes utilizan vehículos particulares o trabajan en actividades de transporte, sus efectos también alcanzarán a otros sectores.

El aumento del cilindro de gas de 25 libras podría representar un gasto adicional para las familias que utilizan este recurso para preparar sus alimentos.

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Asimismo, los comercios y negocios que dependen del gas para sus operaciones deberán afrontar el nuevo costo una vez que entre en vigor el ajuste.

En el caso del diésel, el incremento también representa un factor de presión para las actividades que dependen de vehículos de carga, transporte y maquinaria.

Entre los factores señalados como parte del contexto internacional del ajuste figuran la inestabilidad del mercado petrolero, las restricciones en el flujo de crudo desde Medio Oriente y la reducción de los inventarios mundiales.

A estas condiciones se suman las limitaciones en la oferta internacional de combustibles refinados, especialmente el diésel, así como el aumento de los márgenes de refinación.

Los mayores costos de transporte y logística vinculados con los riesgos geopolíticos también forman parte de los elementos que presionan los precios internacionales.

La Aresep calculó el ajuste extraordinario con base en los costos reportados por Recope, por lo que los aumentos aprobados se trasladarán a los consumidores una vez cumplido el trámite de publicación oficial.