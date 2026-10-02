Escorpiones lanza una bomba para salir del sótano: el goleador que llega con 22 tantos

Escorpiones de Belén quiere dejar atrás el mal momento y acaba de lanzar una nueva apuesta ofensiva para intentar salir del sótano.

El conjunto belemita anunció la incorporación del brasileño Danilo Pimpinati, quien se une al club por los próximos dos torneos.

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“Danilo llega a nuestra institución luego de ser máximo goleador del Torneo de Clausura 2026 de la Liga de Ascenso con 22 anotaciones”, informó el club.

El delantero llega con una carta de presentación que ilusiona a los belemitas: 22 goles en el último torneo de la Segunda División.

En 3 puntos Escorpiones de Belén quiere dejar atrás el mal momento y acaba de lanzar una nueva apuesta ofensiva para intentar salir del sótano. El conjunto belemita anunció la incorporación del brasileño Danilo Pimpinati, quien se une al club por los próximos dos torneos. Escorpiones está tirando toda la carne al asador.

Su rendimiento incluso le permitió dar el salto a la máxima categoría, donde defendió la camiseta de Pérez Zeledón. Ahora tendrá una nueva oportunidad para demostrar su capacidad goleadora, esta vez con Escorpiones.

“Su rendimiento le permitió dar el salto a la Primera División y ahora llega a Escorpiones de Belén para aportar toda su potencia y capacidad goleadora”, añadió la institución.

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Un equipo que decidió sacudir el vestuario

La llegada de Pimpinati no es un movimiento aislado.

Escorpiones ha realizado una importante renovación de su plantel con nombres de amplia trayectoria en el fútbol costarricense.

Entre los fichajes más llamativos aparecen Deyver Vega, exSaprissa y Herediano; Dylan Flores, con pasado en Cartaginés, Saprissa y Alajuelense; y Johan Venegas, delantero que también defendió las camisetas de los tres grandes.

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La lista continúa con John Jairo Ruiz, Néstor Monge, Johnny Álvarez, Waylon Francis, Elián Morales, Ricardo Peña y Emanuel Salazar.

También se incorporaron el colombiano Carlos Ordóñez, con pasado en Newell's Old Boys, y el estadounidense Preston Kilwien, quien anteriormente militó en San Carlos.

Ahora se suma Pimpinati, un delantero que llega con la etiqueta de goleador y con la responsabilidad de convertir las oportunidades en puntos.

Escorpiones ocupa actualmente el último lugar del Apertura, con apenas cuatro puntos de 27 posibles, una situación que obliga al club a reaccionar cuanto antes.

Por eso, la llegada del brasileño puede convertirse en una de las principales cartas para cambiar la historia.

Pimpinati ya demostró en la Liga de Ascenso que sabe encontrar el camino hacia el gol. Ahora deberá trasladar esa capacidad a un equipo que necesita resultados y que, pese a la enorme cantidad de nombres conocidos que ha incorporado, todavía no logra despegar.

Escorpiones está tirando toda la carne al asador. Y con Pimpinati llega una pregunta inevitable: ¿serán los 22 goles que lo llevaron a ser el máximo artillero de la Liga de Ascenso el ingrediente que finalmente saque a los belemitas del fondo?