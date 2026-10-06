Entró con ellos y no salió vivo: tres detenidos por misterioso crimen en lote baldío de Poás

Un operativo desarrollado la mañana de este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela terminó con la captura de tres personas sospechosas de participar en el homicidio de un hombre de apellido Rodríguez, de 29 años.

Los investigadores realizaron dos allanamientos simultáneos en Grecia centro y San Pedro de Poás, en Alajuela.

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Durante las diligencias fueron detenidos un hombre de apellido Girón, de 32 años; un menor de 17 años y otro hombre de apellido Moreira, de 21.

En 3 puntos Un operativo desarrollado la mañana de este martes por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Alajuela terminó con la captura de tres personas sospechosas de participar en el homicidio de un hombre de apellido Rodríguez. Los investigadores realizaron dos allanamientos simultáneos en Grecia centro y San Pedro de Poás, en Alajuela. Los tres detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica.

El crimen que se les investiga ocurrió el pasado 5 de septiembre en San Pedro de Poás.

Según la información preliminar del OIJ, Rodríguez aparentemente llegó junto con los tres sospechosos hasta un lote baldío de esa comunidad.

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Por circunstancias que todavía no están claras, en determinado momento se habría producido un ataque contra Rodríguez con un arma blanca.

Tras la agresión, los sospechosos presuntamente huyeron del sitio y dejaron a la víctima en el lugar.

Posteriormente fue localizado el vehículo de Rodríguez y, cerca del automóvil, encontraron su cuerpo.

A partir de ese momento, los agentes judiciales iniciaron una investigación que permitió identificar a estas tres personas como sospechosas de haber participado en el homicidio.

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Con esos elementos, el OIJ ejecutó este martes los allanamientos para detenerlos y buscar posibles evidencias relacionadas con el caso.

Durante los registros, los investigadores decomisaron teléfonos celulares y varias prendas de vestir consideradas de interés para la investigación.

Ahora los agentes buscan determinar qué ocurrió exactamente dentro de aquel lote baldío y cuál habría sido el motivo que desencadenó el ataque mortal.

Los tres detenidos quedaron a las órdenes de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica, mientras la investigación continúa.