Encuentran siete armas en una maleta: Dos eran fusiles impresos en 3D

Un total de siete armas de fuego, entre ellas dos fabricadas con tecnología 3D, fueron decomisadas por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo policial realizado en la comunidad de Primero de Mayo, en el cantón de Aserrí, San José.

El hallazgo se produjo la noche del miércoles, durante una intervención del Grupo de Apoyo Operacional (GAO), como parte de los operativos de Fuerza Élite que se desarrollan en sectores identificados por las autoridades como prioritarios para la intervención policial.

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Según informó el Ministerio de Seguridad Pública, los oficiales ingresaron a varias alamedas donde funcionan estructuras tipo búnker. En una de ellas localizaron una maleta que estaba cubierta con varias tablas de madera.

Al revisar el equipaje, encontraron el armamento y otros implementos relacionados con armas de fuego.

En 3 puntos Un total de siete armas de fuego, entre ellas dos fabricadas con tecnología 3D, fueron decomisadas por oficiales de la Fuerza Pública durante un operativo policial realizado en la comunidad de Primero de Mayo, en el cantón de Aserrí. El hallazgo se produjo la noche del miércoles, durante una intervención del Grupo de Apoyo Operacional (GAO). Las siete armas, los cargadores y las municiones fueron decomisados durante el operativo, mientras las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el material esté relacionado con una organización criminal que opera en el sector.

¿Qué armas decomisó la Fuerza Pública en Aserrí?

Entre las armas incautadas figuran dos carabinas AR-15 con capacidad para disparar en ráfaga, tres pistolas modificadas para funcionar en modalidad automática y dos armas tipo subametralladora fabricadas con tecnología 3D.

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Además, los policías decomisaron un adaptador para convertir una pistola en un arma larga y un total de 96 municiones calibre 5.56.

Las autoridades también encontraron tres cargadores para munición calibre 5.56, incluido uno tipo caracol con capacidad para 200 municiones.

A estos se sumaron siete cargadores para armas calibre 9 milímetros. Entre ellos había uno tipo caracol con capacidad para 50 municiones y tres con capacidad para 30 tiros.

De acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública, estos cargadores son de uso prohibido en el país.

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Armas tenían los números de serie limados

Otro de los aspectos que llamó la atención de las autoridades fue que las armas decomisadas tenían los números de serie limados, mientras que las fabricadas con tecnología 3D no presentaban numeración.

Esta situación hace presumir a las autoridades que algunas de las armas podrían haber sido robadas o adquiridas en el mercado negro. Sin embargo, su procedencia deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

La Fuerza Pública destacó la importancia del decomiso debido al posible uso que podría darse a este armamento en hechos de violencia, como ataques de sicariato u otros delitos.

Asimismo, las autoridades no descartan que las armas pertenezcan a una estructura criminal que opera en la zona.

Segundo decomiso de armas fabricadas con tecnología 3D

Este es el segundo decomiso de armas fabricadas con tecnología 3D reportado recientemente por las autoridades de Seguridad Pública.

El pasado 21 de octubre, la Policía de Control de Drogas incautó cuatro armas de fuego elaboradas con esa tecnología en Uvita, en el cantón de Osa, Puntarenas.

El nuevo hallazgo en Aserrí pone nuevamente la atención sobre la presencia de este tipo de armamento y las acciones policiales para retirar de circulación armas que podrían estar vinculadas con actividades delictivas.

Las siete armas, los cargadores y las municiones fueron decomisados durante el operativo, mientras las autoridades mantienen abierta la posibilidad de que el material esté relacionado con una organización criminal que opera en el sector.