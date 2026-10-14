Empresarios proponen aumento del 1,70% para los salarios mínimos del sector privado

El proceso de revisión de los salarios mínimos del sector privado comenzó este lunes con la presentación de las primeras propuestas de ajuste salarial por parte de representantes del sector empresarial.

Durante la sesión, el Consejo Nacional de Salarios recibió en audiencia a las organizaciones empleadoras, que expusieron sus planteamientos para definir el incremento que se aplicaría a los salarios mínimos del sector privado.

Publicidad

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (UCCAEP) propuso un aumento general del 1,70% para todos los puestos.

En 3 puntos El proceso de revisión de los salarios mínimos del sector privado comenzó este lunes con la presentación de las primeras propuestas de ajuste salarial por parte de representantes del sector empresarial. Durante la sesión, el Consejo Nacional de Salarios recibió en audiencia a las organizaciones empleadoras, que expusieron sus planteamientos para definir el incremento que se aplicaría a los salarios mínimos del sector privado. Por ahora, el 1,70% es la cifra propuesta por ambas organizaciones empleadoras, mientras se espera conocer la posición de los sindicatos y del Estado.

Por su parte, la Cámara de Exportadores de Costa Rica presentó una propuesta con el mismo porcentaje, bajo la fórmula consensuada por el Consejo Nacional de Salarios.

Ambas organizaciones plantearon así un incremento del 1,70% como punto de partida para la discusión que definirá el ajuste de los salarios mínimos.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Sindicatos presentarán su propuesta el 19 de octubre

El calendario de revisión continuará el próximo lunes 19 de octubre, cuando será el turno de la representación sindical para presentar sus propuestas ante el Consejo Nacional de Salarios.

Posteriormente, el 26 de octubre, corresponderá a la representación estatal exponer su posición dentro del proceso.

Estas audiencias forman parte de las etapas de consulta en las que los distintos sectores presentan sus planteamientos antes de que se defina el ajuste salarial correspondiente.

Publicidad

Las propuestas presentadas por UCCAEP y la Cámara de Exportadores constituyen los planteamientos iniciales del sector empresarial. El porcentaje definitivo dependerá del proceso de revisión y de las decisiones que se adopten en el Consejo Nacional de Salarios.

Por ahora, el 1,70% es la cifra propuesta por ambas organizaciones empleadoras, mientras se espera conocer la posición de los sindicatos y del Estado.