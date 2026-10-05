Emprendedores podrán capacitarse gratis y conocer nuevas tecnologías para hacer crecer sus negocios

Desde quien vende galletas y necesita un empaque o una etiqueta, hasta quien quiere personalizar camisetas y tazas, rotular un vehículo o modernizar los procesos de una empresa. Emprendedores, pymes y compañías de distintos tamaños podrán encontrar alternativas para sus necesidades, ver equipos funcionando en tiempo real y capacitarse gratuitamente con especialistas nacionales e internacionales en Expográfica 2026, que se realizará del jueves 8 al sábado 10 de octubre en el Centro de Convenciones de Costa Rica, con entrada gratuita.

Publicidad

Durante los tres días, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., habrá más de 100 stands con equipos, materiales y servicios relacionados con impresión de gran formato, DTF para personalización textil, UV para impresión directa sobre distintos materiales, sublimación, bordado, corte láser, rotulación, textiles, etiquetas, empaques, acabados, software, inteligencia artificial y automatización, entre otras áreas.

El formato de exhibición permitirá a los visitantes comparar alternativas, conocer nuevas aplicaciones y conversar directamente con especialistas y proveedores sobre opciones que se ajusten a las necesidades de emprendimientos, pymes y grandes empresas.

En 3 puntos Desde quien vende galletas y necesita un empaque o una etiqueta, hasta quien quiere personalizar camisetas y tazas, rotular un vehículo o modernizar los procesos de una empresa. Durante los tres días, de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., habrá más de 100 stands con equipos, materiales y servicios relacionados con impresión de gran formato, DTF para personalización textil. El programa completo de conferencias, horarios y detalles de registro está disponible en www.asoingrafcr.com

Organizada por la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF), la feria llega este año a su 18.ª edición y busca mostrar que esta industria va mucho más allá de las grandes imprentas: está presente en la actividad cotidiana de emprendimientos y empresas de prácticamente todos los sectores, desde la presentación y el empaque de un producto hasta su promoción e identificación.

“Muchas veces se piensa en la industria gráfica únicamente como grandes imprentas, cuando en realidad forma parte de la operación diaria de negocios de todos los tamaños. Está presente en la manera en que un producto se presenta, se identifica, se promociona y llega al consumidor. Expográfica permite acercarse a esas posibilidades, conocer nuevas tecnologías, capacitarse y encontrar soluciones que pueden ayudar tanto a un emprendimiento que empieza como a una empresa consolidada a crecer y producir de manera más eficiente”, comenta Marco Vinicio Vargas, presidente de ASOINGRAF.

Espacio comercial Este espacio puede ser suyo Anuncie su marca en AM Prensa Lectores de Cartago y de todo el país, cada día, en portada y en cada noticia. Quiero anunciarme

Ese enfoque de facilitar el acceso a nuevas tecnologías para empresas de distintos tamaños es uno de los aspectos que destaca Epson, patrocinador oficial del evento.

"Eventos como Expográfica son clave para acercar soluciones tecnológicas al sector empresarial. Son escenario para que las Pymes, emprendedores y empresas de diversos tamaños descubran e integren soluciones tecnológicas a su medida, convirtiendo la innovación y el conocimiento en productividad real.", enfatiza José Brenes, Gerente Regional de Mercadeo y Comunicación de Epson.

Charlas gratuitas con expertos internacionales

A la exhibición se suma un programa de conferencias sin costo, con contenidos sobre nuevas formas de presentar y personalizar productos, sostenibilidad, redes sociales, eficiencia productiva y tendencias de la industria.

Publicidad

Entre las charlas gratuitas anunciadas figura “Imprimiendo el futuro: ecodiseño estratégico en empaques y etiquetas”, con Luis David Mendoza, de Colombia, quien abordará economía circular, reducción de plásticos y nuevas alternativas para empaques y etiquetas.

Para quienes trabajan con textiles o desean explorar este mercado se ofrecerá “La revolución textil ya llegó: DTFilm, DTFabric, DTG y Sublimación en un solo lugar”, con Bryan López, sobre distintas tecnologías de impresión y personalización de prendas.

La agenda incorpora “Hazte Cargo”, con Taimer Quero Lugo, de Venezuela, enfocada en redes sociales, contenido orgánico y comunicación del valor de un negocio, y “No sospechas lo que se puede hacer con animación”, con Oliver Zúñiga, sobre las múltiples aplicaciones de esta tecnología.

El programa incluye otras conferencias sobre tecnología, flexografía, troquelado, optimización del color y consumo de tinta, empaques, procesos de impresión y gestión empresarial. Todas las charlas del programa general son gratuitas y están sujetas a disponibilidad de espacio.

En el marco de la expo se realizará además, los días 8 y 9 de octubre, FESPA Print Leadership Central America, un encuentro especializado sobre innovación, inteligencia artificial, sostenibilidad y gestión empresarial. Esta actividad cuenta con un esquema de acceso independiente.

El programa completo de conferencias, horarios y detalles de registro está disponible en www.asoingrafcr.com