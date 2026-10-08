Ecuador surge como candidato para el fogueo de Costa Rica en noviembre

La Selección de Costa Rica ya empieza a mirar hacia su próximo compromiso internacional y Ecuador surge como uno de los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre.

La Federación Costarricense de Fútbol se encuentra en gestiones para intentar cerrar un partido amistoso ante la selección ecuatoriana, en un encuentro que serviría para continuar con la preparación del combinado nacional de cara a los próximos desafíos internacionales.

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En 3 puntos La Selección de Costa Rica ya empieza a mirar hacia su próximo compromiso internacional y Ecuador surge como uno de los posibles rivales para la fecha FIFA de noviembre. La Federación Costarricense de Fútbol se encuentra en gestiones para intentar cerrar un partido amistoso ante la selección ecuatoriana. La posibilidad está abierta y noviembre podría traer para Costa Rica una prueba de alto nivel ante una de las selecciones sudamericanas que también se prepara para sus próximos retos.

El duelo todavía no está confirmado oficialmente, por lo que las conversaciones entre las federaciones deberán avanzar antes de que pueda anunciarse como partido cerrado.

Ecuador representaría una prueba de exigencia para la Tricolor, especialmente por el nivel competitivo que ha mostrado el combinado sudamericano en los últimos años y por el tipo de jugadores que integran su plantel.

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Para Costa Rica, además, estos partidos tienen especial importancia en una etapa en la que la Selección busca consolidar una nueva estructura y darle continuidad al proceso que encabeza actualmente el cuerpo técnico.

La intención de la FCRF es aprovechar la ventana internacional de noviembre con un rival que permita medir el nivel del equipo y, al mismo tiempo, continuar evaluando futbolistas de cara a los próximos compromisos.

Ahora la atención queda puesta en las negociaciones. Ecuador está sobre la mesa, pero falta el paso definitivo: que ambas partes lleguen a un acuerdo y el amistoso pueda ser anunciado oficialmente.

La posibilidad está abierta y noviembre podría traer para Costa Rica una prueba de alto nivel ante una de las selecciones sudamericanas que también se prepara para sus próximos retos.