¡Duro golpe al bolsillo! Diésel sube ₡97 y todos los combustibles aumentan de precio ¿Cuándo?

Los conductores costarricenses tendrán que preparar el bolsillo, pues a partir del primer minuto de este sábado 3 de octubre entrará en vigencia un nuevo aumento en los precios de los combustibles, siendo el diésel el que experimentará el incremento más fuerte.

De acuerdo con la Cámara de Empresarios del Combustible, el litro de diésel aumentará ₡97, pasando de ₡688 a ₡785, una diferencia considerable para quienes utilizan vehículos que funcionan con este combustible.

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La gasolina súper también tendrá un ajuste de ₡38 por litro, por lo que su precio pasará de ₡726 a ₡764.

En 3 puntos Los conductores costarricenses tendrán que preparar el bolsillo, pues a partir del primer minuto de este sábado 3 de octubre entrará en vigencia un nuevo aumento en los precios de los combustibles. De acuerdo con la Cámara de Empresarios del Combustible, el litro de diésel aumentará ₡97, pasando de ₡688 a ₡785, una diferencia considerable para quienes utilizan vehículos que funcionan con este combustible. De esta manera, octubre arranca con un nuevo ajuste que impactará directamente el presupuesto de los conductores costarricenses.

Por su parte, la gasolina regular, conocida como Plus 91, registrará un incremento de ₡12, pasando de ₡707 a ₡719 por litro.

El gas LP tampoco escapará de los ajustes, pues experimentará un aumento de ₡4 por litro, con lo que su nuevo precio será de ₡263.

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Los nuevos montos quedaron oficializados este viernes 2 de octubre, tras la publicación de la resolución correspondiente en el Alcance N.° 132 a La Gaceta N.° 186.

Esto significa que todas las estaciones de servicio del país deberán aplicar las nuevas tarifas desde las 12:00 de la medianoche de este sábado.

El incremento será especialmente significativo para quienes utilizan diésel, pues llenar un tanque de 50 litros representará un gasto adicional de ₡4.850 respecto al precio anterior.

En el caso de un vehículo que utilice gasolina súper, llenar esos mismos 50 litros costará ₡1.900 más, mientras que con gasolina regular el aumento será de ₡600.

De esta manera, octubre arranca con un nuevo ajuste que impactará directamente el presupuesto de los conductores costarricenses.