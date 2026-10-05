Dos ejecuciones en 21 minutos sacuden Limón: hombres son asesinados a balazos

Una nueva jornada de violencia sacudió la provincia de Limón la noche de este domingo, cuando dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos ocurridos con apenas 21 minutos de diferencia.

El primero de los ataques se registra a las 7:18 p. m. en Batán de Matina, donde un hombre adulto es localizado con impactos de bala en el tórax y el abdomen.

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En 3 puntos Una nueva jornada de violencia sacudió la provincia de Limón la noche de este domingo, cuando dos hombres fueron asesinados a balazos en hechos ocurridos con apenas 21 minutos de diferencia. El primero de los ataques se registra a las 7:18 p. m. en Batán de Matina, donde un hombre adulto es localizado con impactos de bala en el tórax y el abdomen. Hasta ahora no existe información que permita establecer que los dos crímenes estén relacionados entre sí.

La Cruz Roja Costarricense se desplaza hasta el sitio, pero al valorar a la víctima confirma que ya se encuentra fallecida.

Apenas 21 minutos después, a las 7:39 p. m., los cuerpos de emergencia reciben una nueva alerta por una balacera, esta vez en Reventazón, en el cantón de Siquirres.

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En ese lugar, otro hombre adulto presenta múltiples heridas provocadas por arma de fuego. Los socorristas intentan atenderlo, pero también confirman su muerte en el sitio.

Por el momento no ha trascendido la identidad de ninguno de los dos fallecidos ni las circunstancias que desencadenaron los ataques.

Los dos escenarios quedan bajo investigación de las autoridades judiciales, que deberán realizar el levantamiento de los cuerpos, recolectar indicios y determinar quiénes estarían detrás de ambos homicidios.

Hasta ahora no existe información que permita establecer que los dos crímenes estén relacionados entre sí.