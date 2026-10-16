Doña Elcida, la mujer de Cartago que sobrevivió a brutal ataque regresó a su casa entre aplausos y abrazos

“Ustedes son mi familia, los amo mucho”. Con esas palabras, doña Elcida Gómez, de 66 años, agradeció a los vecinos que este jueves la recibieron entre aplausos, flores y globos en El Bosque de Oreamuno, tres semanas después de un ataque con cuchillo que puso en peligro su vida.

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El regreso se convirtió en una celebración cargada de emoción. Sus vecinos decoraron su casa, la acompañaron y hasta aprovecharon el encuentro para cantarle cumpleaños, en una bienvenida que la tomó por sorpresa.

“No esperaba esto”, expresó doña Elcida, conmovida por las muestras de cariño de una comunidad a la que considera su familia.

En 3 puntos “Ustedes son mi familia, los amo mucho”. Con esas palabras, doña Elcida Gómez, de 66 años, agradeció a los vecinos que este jueves la recibieron entre aplausos, flores y globos en El Bosque de Oreamuno. El regreso se convirtió en una celebración cargada de emoción. “No les digo más porque estoy muy emocionada, no esperaba esto”, dijo al cerrar sus palabras, mientras sus vecinos le respondían con una expresión de cariño: “¡La queremos, Elcida!”.

La mujer sufrió heridas en la cabeza, el hombro, la espalda y el cuello durante una agresión en plena vía pública que quedó grabada por una cámara de seguridad.

Una vecina de apellido Pineda, de nacionalidad nicaragüense, figura como sospechosa del ataque, relacionado preliminarmente con rencillas personales.

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El Organismo de Investigación Judicial detuvo a Pineda y a su hija. La primera permanece en prisión preventiva en la cárcel del Buen Pastor, mientras que su hija fue internada en un hospital psiquiátrico.

Este jueves, sin embargo, el dolor de lo ocurrido dio paso a los abrazos y al alivio de verla nuevamente en el barrio.

“Aquí estoy porque es mi casa y aquí vamos para adelante”, manifestó doña Elcida ante quienes llegaron a acompañarla.

Durante su agradecimiento contó que sus hijos querían llevarla a otro lugar. Para ella, regresar también significa reencontrarse con las personas que la han sostenido con llamadas, mensajes y pequeños gestos de afecto.

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“Yo agradezco mucho el apoyo que me dieron todos ustedes y mucha gente, muchísima gente que me ha escrito”, expresó.

Doña Elcida aseguró que cada saludo y cada abrazo tienen un enorme valor para ella. También dedicó palabras de cariño a los niños de la comunidad y destacó la cercanía de sus vecinos durante estas semanas.

Al recordar la gravedad del ataque, atribuyó a su fe la oportunidad de estar de nuevo en casa.

“Dios me dio una oportunidad muy grande, demasiado grande, porque lo que me pasó no fue jugando”, afirmó.

El video que acompaña esta nota recoge ese emotivo reencuentro: una mujer agradecida por seguir con vida y un barrio que se reúne para hacerle sentir cuánto la quiere.

“No les digo más porque estoy muy emocionada, no esperaba esto”, dijo al cerrar sus palabras, mientras sus vecinos le respondían con una expresión de cariño: “¡La queremos, Elcida!”.