Don Stockwell ya está en libertad: “Ya estoy en casa, listo para luchar con este malentendido”

El productor de conciertos Don Stockwell quedó en libertad durante la madrugada de este jueves, horas después de ser detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de legitimación de capitales en el caso Éxodo.

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El propio Stockwell confirmó la noticia mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y la preocupación que expresaron tras conocer su captura.

En el mensaje, aseguró que ya se encontraba en su casa y manifestó su intención de enfrentar lo ocurrido, al que calificó como un “malentendido”.

En 3 puntos El productor de conciertos Don Stockwell quedó en libertad durante la madrugada de este jueves, horas después de ser detenido por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) como sospechoso de legitimación de capitales en el caso Éxodo. El propio Stockwell confirmó la noticia mediante una historia publicada en su cuenta de Instagram, donde agradeció a sus seguidores por los mensajes de apoyo y la preocupación que expresaron tras conocer su captura. Por ahora, la liberación de Stockwell no significa que la investigación haya concluido.

“Todo va a estar bien”, expresó el productor, quien adelantó que este jueves hablará con más detalle sobre la situación.

Stockwell dice que explicó su versión a la Fiscalía

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El empresario describió la jornada como un día especialmente difícil y doloroso para él, su pareja y su familia.

También señaló que durante su paso por la Fiscalía tuvo la oportunidad de conversar ampliamente con las autoridades y explicar distintos aspectos relacionados con el caso.

Sin embargo, hasta el momento no se han dado a conocer detalles oficiales sobre las razones de su liberación ni las condiciones en las que quedó.

La Oficina de Comunicación del Poder Judicial deberá atender las consultas sobre las eventuales medidas cautelares impuestas a Stockwell y a los demás imputados cuando inicie sus labores este jueves.

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Retomará labores en el concierto de Snoop Dogg

Pese a la detención, Stockwell aseguró que retomará sus labores como productor y que se enfocará en el concierto de Snoop Dogg, espectáculo que organiza su productora.

El evento forma parte de las operaciones relacionadas con la investigación por presunta legitimación de capitales. Entre los asuntos que han salido a la luz figura un contrato de ASOSEJUD por más de $2,3 millones para un espectáculo de Snoop Dogg y Ryan Castro, en el que se documentó una solicitud de transferencia por $1,65 millones destinada al equipo del artista.

La existencia de esa solicitud no confirma por sí sola que el dinero fuera transferido. Las autoridades deben determinar el recorrido de los recursos y esclarecer las operaciones investigadas.

Por ahora, la liberación de Stockwell no significa que la investigación haya concluido. Se está a la espera de información oficial que permita conocer su situación jurídica y las medidas que eventualmente deberá cumplir.