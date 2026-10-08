Don Stockwell enfrentará una audiencia que podría cambiar su situación judicial

La tranquilidad de haber recuperado su libertad podría durar poco para el empresario Don Stockwell, quien este jueves 8 de octubre enfrenta una nueva diligencia judicial que podría definir las condiciones bajo las cuales permanecerá mientras avanza la investigación del caso Éxodo.

Después de quedar en libertad durante la madrugada, tras su detención como parte de un operativo contra el presunto lavado de dinero, el reconocido productor de espectáculos regresó a los tribunales de Goicoechea.

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Stockwell llegó a la sede judicial pasadas las 9 de la mañana, pocas horas después de haber recuperado su libertad.

En 3 puntos La tranquilidad de haber recuperado su libertad podría durar poco para el empresario Don Stockwell. Después de quedar en libertad durante la madrugada, tras su detención como parte de un operativo contra el presunto lavado de dinero, el reconocido productor de espectáculos regresó a los tribunales de Goicoechea. El caso continúa bajo investigación y Stockwell mantiene su condición de imputado, amparado por el principio de presunción de inocencia.

Sin embargo, la jornada más importante comenzará a la 1 de la tarde, cuando está programada la audiencia de medidas cautelares ante el Juzgado Penal del Segundo Circuito Judicial de San José, ubicado en Goicoechea.

La información sobre la programación de esta diligencia fue confirmada por la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

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Durante la audiencia, el juzgado deberá analizar la solicitud de medidas cautelares relacionada con los imputados dentro de esta investigación.

Dependiendo de lo solicitado por el Ministerio Público, los argumentos de la defensa y la valoración judicial, podrían establecerse restricciones para los investigados o, si se cumplen los requisitos legales, medidas de mayor intensidad.

Por ahora, no se ha confirmado públicamente cuál medida específica está solicitando la Fiscalía contra Stockwell.

El empresario figura entre las personas investigadas en el caso Éxodo, un expediente judicial relacionado con presuntas operaciones de lavado de dinero.

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Su detención generó una fuerte repercusión mediática debido a su trayectoria como productor de espectáculos y su presencia en el mundo artístico y empresarial costarricense.

Aunque recuperó su libertad durante la madrugada, esa decisión no significa que haya quedado desvinculado de la investigación ni que el proceso penal haya concluido.

Ahora todas las miradas están puestas en lo que suceda esta tarde en Goicoechea, donde se conocerán los argumentos relacionados con las medidas cautelares y eventualmente podría producirse una resolución que marque el rumbo inmediato de su situación judicial.

El caso continúa bajo investigación y Stockwell mantiene su condición de imputado, amparado por el principio de presunción de inocencia.