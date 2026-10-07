Don Stockwell donó más de ₡14 millones a Partido Unidos Podemos para elecciones 2026

El productor de eventos Don Stockwell Ulloa, detenido este miércoles en el marco del caso Éxodo, realizó aportes en especie por ₡14.101.000 para cubrir gastos de la Asamblea Nacional del partido Unidos Podemos en 2025.

Los desembolsos aparecen en los estados financieros que la agrupación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según se evidencia en la propia página web del TSE. Se registran en seis tractos entre junio y julio de ese año.

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El mayor aporte corresponde a ₡10,7 millones destinados a la organización de la Asamblea Nacional, registrado el 25 de junio. Cuatro días después figura otro pago de ₡1,5 millones por la contratación de un artista para esa actividad.

En 3 puntos El productor de eventos Don Stockwell Ulloa, detenido este miércoles en el marco del caso Éxodo, realizó aportes en especie por ₡14.101.000 para cubrir gastos de la Asamblea Nacional del partido Unidos Podemos en 2025. Los desembolsos aparecen en los estados financieros que la agrupación entregó al Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), según se evidencia en la propia página web del TSE. Se le envió un mensaje por WhatsApp a Natalia Día para saber su posición, pero al cierre de esta nota no había respondido.

Los documentos también consignan ₡770.000 para tiquetes aéreos, el 21 de junio, y ₡482.000 para hospedaje, el 2 de julio.

A esos montos se suman dos aportes del 8 de julio: ₡231.000 por remesas al exterior relacionadas con el artista y ₡418.000 por camisetas y cintas para acreditaciones.

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Durante el encuentro político se presentaron Tipi Royers, de la banda Marfil, y el cantante puertorriqueño Ángel López, conocido por formar parte de Son by Four.

Cuando se celebró esa asamblea, Natalia Díaz, entonces aspirante presidencial de Unidos Podemos, negó que Stockwell integrara su campaña o la agrupación política.

En su momento, Díaz explicó que el productor colaboraba por su experiencia en organización de eventos y logística.

Los aportes se conocen en medio de la investigación del caso Éxodo, relacionada con una presunta estructura de narcotráfico y legitimación de capitales que sería encabezada por un hombre de apellidos Vargas García, alias “Sobrino”.

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Este miércoles, las autoridades realizan 22 diligencias para determinar si recursos provenientes de actividades ilícitas de esa supuesta organización fueron utilizados en eventos de los promotores investigados.

Entre los inmuebles allanados figuran la vivienda de Stockwell, en Santa Ana, y la del empresario Hugo Barboza Benavides, propietario de H Barboza Producciones.

La información aportada no establece que las donaciones a Unidos Podemos tengan un origen ilícito ni que la agrupación sea investigada por esos aportes.

Se le envió un mensaje por WhatsApp a Natalia Día para saber su posición, pero al cierre de esta nota no había respondido.